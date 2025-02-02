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Мирджавадов раскрыл секрет победы над "Карабахом"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Февраля 2025 19:09
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Мирджавадов раскрыл секрет победы над "Карабахом"

Азербайджанская футбольная команда «Зиря» сыграет с «Карабахом» в 21-м туре Премьер-лиги Мисли. Агдамская команда в матче 20-го тура на своем поле уступила «Туран Товузу», а в седьмом и восьмом турах Лиги Европы - ФКСБ и «Олимпиакосу» соответственно. При этом во всех трех играх большинство голов было забито после розыгрыша угловых. Между тем, следует также подчеркнуть, что «Карабах» вернулся уставшим после трудного путешествия в Грецию.

Смогут ли «Орлы» максимально использовать эти возможности для победы и впервые в своей истории обыграть соперника на домашнем поле?

Как сообщает İdman.biz, на вопрос «Football-plus.az» об этом ответил опытный тренер Агаселим Мирджавадов:

"Цикл в нашем чемпионате изменился. Теперь все команды выходят играть на победу. Я бы сказал, что команда, занявшая последнее место, может победить своего соперника, занимающего первое. Интересно, что мы часто видим это в чемпионате Англии. Я думаю, что «Зиря» стала очень сильной. В последних играх они стабильно набирают очки. В этой команде есть игроки, которые умеют забивать голы. «Туран Товуз», занимающий четвертое место, вчера потерял очки. Успокоит ли это команду Рашада Садыхова или они попытаются укрепить свои позиции?

Один из главных моментов заключается в следующем. В целом «Зиря» играет очень уверенно в оборонительной линии. Этой команде нужен один-два эпизода, чтобы забить нужный им гол. Они могут сохранять преимущество. Что касается «Карабаха», то, когда такие качественные команды проигрывают, они понимают важность более серьезной подготовки к следующему матчу, и в большинстве случаев добиваются своей цели. Они обычно избегают попадания в «черную полосу». Все верно, «Карабах» потерпел два поражения подряд. Они вернулись из Греции уставшие. Но команда выйдет на поле полностью подготовленной. У команды Гурбана Гурбанова большой состав. Он сможет достичь своей цели, давая шансы играть футболистам, которые в форме.

Думаю, все зависит от того, будет ли «Карабах» мотивирован или нет. Какие бреши может использовать «Зиря»? «Карабах» в последних играх допускал очень простые ошибки как в атаке, так и в защите. Все, что я могу сказать этой команде: забудьте о том, что произошло в Лиге Европы, и смотрите вперед. «Зиря» следует воспользоваться ошибками «Карабаха», особенно при исполнении стандартов. Лучшим в этом плане в чемпионате является «Туран Товуз». Большинство голов этой команды было забито после угловых ударов. Необходимо использовать законы футбола".

Отметим, что матч «Зиря» - «Карабах» стартовал в 19:00.

İdman.biz

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