Вратарь "Карабаха": "Одна из моих целей - играть в Европе"

«Одним из моих самых больших пожеланий было играть за «Карабах».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пресс-службе ПФЛ 19-летний вратарь «Карабаха» Садиг Мамедзаде.

Молодой вратарь впервые рассказал о своем первом официальном выступлении за «Карабах»:

«Перед матчем с «Кяпазом» клуб сообщил мне, что я буду играть в основном составе. Я был очень рад этому. Я не мог спать по ночам от радости. Потому что играть за такой большой клуб, как «Карабах», было для меня самым большим сном. Когда я вышел на поле, то был взволнован. Но это было хорошее волнение».

Мамедзаде рассказал, что, когда он начал играть в футбол, то был полевым игроком:

«В то время я играл за спортивный клуб «Нефтчи». Однажды у нас не было вратаря, и я захотел встать в ворота. После этого моя игра в воротах понравилась и так продолжилось».

Он также отметил, что мечтает играть за «Фенербахче»:

«Я молод. Хочу сказать вратарям моложе меня, чтобы они всегда ставили перед собой цель и добивались ее. Я хочу быть одним из таких вратарей. Как в Азербайджане, так и в Европе. Одна из моих целей - играть в Европе. Я болельщик «Фенербахче». Одно из моих самых больших пожеланий - играть за «Фенербахче».

İdman.biz