Самый слабый еврокубковый сезон "Карабаха" за последние 16 лет

«Карабах» завершил континентальный сезон 2024/2025 с самыми низкими результатами под руководством Гурбана Гурбанова. В 90-х годах были сезоны, когда команда заканчивала сезон досрочно и только с поражениями. Однако за время руководства Гурбана Гурбанова, то есть за последние 16 еврокубковых сезонов, агдамская команда никогда не выступала столь плохо.

Правда, в некоторых предыдущих сезонах меньшее количество поражений было связано с тем, что команде приходилось сталкиваться с большим количеством сильных соперников. Но все же наш чемпион, в любом случае, побил антирекорды периода по статистике, а результативность команды даже близко не приблизилась к прошлогодним показателям.

İdman.biz сообщает, что впервые в истории «Карабах» потерпел семь поражений в сезоне Лиги Европы и 10 поражений в еврокубках.

Если считать победы в квалификационных раундах и играх плей-офф стандартными тремя очками, а ничьи - одним баллом, то средний показатель за игру в Лиге Европы за последние 16 лет является самым низким - всего 0,37 очка (три очка в восьми играх) и 0,86 очка за весь континентальный сезон (12 очков в 14 играх). Самый низкий показатель в Лиге Европы за этот период составил 0,57 (четыре очка в семт играх) четыре года назад. За весь еврокубковый сезон команда ни разу не набирала в среднем менее одного очка за этот период.

Что касается наивысших показателей «Карабаха», то больше всего матчей он сыграл в прошлом сезоне - 18 (четыре в Лиге чемпионов, 14 - в Лиге Европы). Наибольшее количество побед (семь) и очков (24) в Лиге Европы, а также наибольшее количество побед (девять) и очков (31) за весь еврокубковый сезон также пришлось на сезон 2023/2024.

Больше всего очков в одном турнире было в сезоне 2021/2022 - 25 очков в Лиге конференций. В том же сезоне «Карабах» одержал семь побед в одном турнире, как и двум годами ранее в Лиге Европы.

Самый высокий результат по среднему количеству очков за игру был в сезоне Лиги Европы 2013/2014 - два (16 очков в восьми играх). Поскольку в том сезоне клуб не принимал участия ни в каких других континентальных турнирах, это также рекорд для «Карабаха» за весь еврокубковый сезон.

Вугар Мамедов

İdman.biz