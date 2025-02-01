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Вагиф Джавадов: "Моя команда заслуживает аплодисментов"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Февраля 2025 21:59
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Вагиф Джавадов: "Моя команда заслуживает аплодисментов"

«Это была интересная игра. Думаю, первый тайм прошел с нашим преимуществом».

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции после матча с «Араз-Нахчываном» заявил главный тренер «Сумгайыта» Вагиф Джавадов.

Он выразил свое разочарование тем, что команде не удалось победить в 21-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу:

"К сожалению, нам не удалось реализовать пенальти. Но моя команда заслуживает аплодисментов за то, что набрала одно очко против такого соперника. Нам жаль, что мы не смогли победить. Но с борьбой, которую мы проявляем, возрастает и наша решимость победить. Будем готовиться к следующим играм".

Отметим, что «Сумгайыт» находится на 6 месте с 22 очками.

İdman.biz

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