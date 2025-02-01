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Эльмар Бахшиев: "Мы знали, что это опасная команда"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Февраля 2025 21:54
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Эльмар Бахшиев: "Мы знали, что это опасная команда"

«Мы посмотрели два разных тайма. В первом команда играла не очень хорошо».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Араз-Нахчыван» Эльмар Бахшиев на пресс-конференции после матча с «Сумгайытом».

Опытный наставник прокомментировал ничью 0:0, зафиксированную в матче с «Сумгайытом» в 21-м туре Премьер-лиги Мисли:

"После замен нам удалось взять под контроль ритм игры. Мы знали, что нас ждет трудный выезд. Мы должны радоваться даже одному заработанному очку. Это была игра, в которой мы могли как выиграть, так и проиграть. Мы снова продолжаем наш путь. Будем готовиться к предстоящим играм. После прихода Вагифа Джавадова «Сумгайыт» играет более динамично и агрессивно. Мы знали, что это опасная команда. Мы также показали нашей команде преимущества соперника. Это уверенная в себе команда, они хорошо справляются со своей работой. Тот, кто говорит, что «Араз-Нахчыван» просто сидит в обороне и ищет счастья в контратаках, не прав. От команды требуется более агрессивная игра. Нужен бюджет и нужные игроки, чтобы проявлять больше креативности в атаке".

Эльмар Бахшиев посчитал ничью удачным результатом:

"Я думаю, что мы должны радоваться даже одному очку. Каждое заработанное очко ценно. Мы не будем на этом слишком зацикливаться. Больше сосредоточимся на предстоящих матчах".

İdman.biz

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