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Рамин Гулиев: "Хотя в "Сабахе есть" определенные проблемы, ситуация не катастрофическая"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Февраля 2025 20:12
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Рамин Гулиев: "Хотя в "Сабахе есть" определенные проблемы, ситуация не катастрофическая"

"Кяпаз" играет на более высоком уровне, чем хотел ранее".

Об этом İdman.biz заявил бывший главный тренер азербайджанской футбольной команды «Сабах» Рамин Гулиев.

Эксперт прокомментировал матч «Кяпаз» - «Сабах», состоявшийся в рамках XXI тура Премьер-лиги Мисли. Он сказал, что хотя его бывшая команда вышла на поле уверенной, они были разочарованы неожиданным поражением:

"Видимо, они были уверены, что наберут очки в этой игре. Просто определенные бреши привели к неудачному результату. Ошибка Юсифа Иманова в рутинном эпизоде ​​привела к голу. Если мяч выходил из игры, то не было необходимости возвращать его. В целом у «Сабаха» сегодня проблемы с вратарями. Если я не ошибаюсь, клуб уже подписал контракт с новым вратарем. Шансы на победу в игре с «Сумгайытом» были и у «Сабаха». Однако команде не удалось реализовать множество голевых моментов".

По словам Р.Гулиева, хотя в команде есть определенные проблемы, ситуация не катастрофическая:

"Неудачное начало года заставило команду потерять веру в победу. На самом деле, я не думаю, что нынешняя ситуация в "Сабахе" плохая. Команда очень хороша в атаке, но у них есть некоторые проблемы в защите и в воротах. На мой взгляд, для выхода из этой ситуации команде нужна победа. Когда пришел новый главный тренер, были победы, но нормально, что некоторое время спустя случаются и неудачи. Я думаю, что команда сможет выбраться из этой сложной ситуации. «Кяпаз» создал эффект холодного душа для "Сабаха".

Эксперт подчеркнул, что матчи после зимнего перерыва показывают, что никому не удавалось с легкостью заработать очки в матчах с "Шамахы", "Кяпазом" или "Сумгайытом":

"Кажется, все наши команды могут потерять очки в любой игре. В настоящее время «Сабах» рискует остаться вне еврокубков, поскольку он все больше отдаляется от первой четверки".

Отметим, что в Товузе «Кяпаз» обыграл «Сабах» со счетом 3:2.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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