Курбан Бердыев: "Не считаю правильным проводить параллели"

"Потеря двух очков - разочаровывающий факт. Но давайте помнить, что у команды было 10 игроков. В таком случае завоевание одного балла не может считаться плохим результатом. Мы также разочарованы тем, что пропустили гол в простой ситуации".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Туран Товуз» Курбан Бердыев на пресс-конференции после матча с «Сабаилом».

Наставник прокомментировал ничью 1:1, зафиксированную в 21-м туре Премьер-лиги. Он также коснулся потери очков в матчах с аутсайдерами:

"Игры с «Кяпазом» и «Сабаилом» были разными. Если бы мы сегодня не играли вдесятером, результат мог бы быть другим. Я не считаю правильным проводить параллели. Я предупреждал своих игроков, чтобы они не рисковали. в таких ситуациях и выносили мяч. Кауан Мартинс хотел остановить мяч".

Отметим, что в последних трех турах «Туран Товуз» проиграл «Кяпазу» и сыграл вничью с «Сабаилом».

İdman.biz