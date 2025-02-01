2 Февраля 2025
RU

Курбан Бердыев: "Не считаю правильным проводить параллели"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Февраля 2025 19:15
40
Курбан Бердыев: "Не считаю правильным проводить параллели"

"Потеря двух очков - разочаровывающий факт. Но давайте помнить, что у команды было 10 игроков. В таком случае завоевание одного балла не может считаться плохим результатом. Мы также разочарованы тем, что пропустили гол в простой ситуации".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Туран Товуз» Курбан Бердыев на пресс-конференции после матча с «Сабаилом».

Наставник прокомментировал ничью 1:1, зафиксированную в 21-м туре Премьер-лиги. Он также коснулся потери очков в матчах с аутсайдерами:

"Игры с «Кяпазом» и «Сабаилом» были разными. Если бы мы сегодня не играли вдесятером, результат мог бы быть другим. Я не считаю правильным проводить параллели. Я предупреждал своих игроков, чтобы они не рисковали. в таких ситуациях и выносили мяч. Кауан Мартинс хотел остановить мяч".

Отметим, что в последних трех турах «Туран Товуз» проиграл «Кяпазу» и сыграл вничью с «Сабаилом».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Цифры говорят "Карабах"
15:08
Азербайджанский футбол

Цифры говорят "Карабах"

Команды встретятся в 38-й раз в чемпионате страны
Самый слабый еврокубковый сезон "Карабаха" за последние 16 лет
13:41
Азербайджанский футбол

Самый слабый еврокубковый сезон "Карабаха" за последние 16 лет

Впервые в истории "Карабах" потерпел семь поражений в сезоне Лиги Европы и 10 поражений в еврокубках
"Карабах" против "Зиря"
11:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" против "Зиря"

Сегодня завершится 21-й тур Премьер-лиги
Вагиф Джавадов: "Моя команда заслуживает аплодисментов"
1 Февраля 21:59
Азербайджанский футбол

Вагиф Джавадов: "Моя команда заслуживает аплодисментов"

Он выразил свое разочарование тем, что команде не удалось победить
Эльмар Бахшиев: "Мы знали, что это опасная команда"
1 Февраля 21:54
Азербайджанский футбол

Эльмар Бахшиев: "Мы знали, что это опасная команда"

Опытный наставник прокомментировал ничью 0:0, зафиксированную в матче с «Сумгайытом» в 21-м туре Премьер-лиги
Антирекорд поражений в еврокубках
1 Февраля 21:43
Азербайджанский футбол

Антирекорд поражений в еврокубках

Столько поражений было только в сезоне 2016/17

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф
31 Января 15:26
Мировой футбол

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф

Центральный матч этого этапа состоится между "Манчестер Сити" и "Реалом"
Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"
31 Января 16:25
Мировой футбол

Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"

Команды, занявшие 9-24 места на этапе лиги, образовали восемь пар