Антирекорд поражений в еврокубках

Азербайджанские команды повторили антирекорд в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, за сезон они потерпели 16 поражений.

Это самое большое количество неудач в истории. Столько поражений было только в сезоне 2016/17.

Но тогда игр было больше - 34. На этот раз 16 поражений зафиксировано в 28 матчах. Более половины игр закончились разочарованием.

«Карабах» разочаровал своих болельщиков больше, чем кто-либо другой - 10 раз. Конечно, агдамская команда также сыграла больше матчей - 14. У «Сабаха» было три поражения, у «Зиря» - два, у «Сумгайыта» - одно.

Отметим, что в 28 играх было зафиксировано девять побед и три ничьи.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz