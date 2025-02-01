35-е место в Европе: возвращение на 13 лет назад

Для Азербайджана еврокубковый сезон завершился.
Как сообщает İdman.biz, наши команды завершили сезон 2024/25 со средним показателем в 2,875 очка.
По набранным очкам Азербайджан занимает 35-е место в Европе. Наша страна, занимающая 35-е место среди 54 ассоциаций, участвующих в континентальных кубках, опережает лишь 19. Эта позиция останется неизменной, поскольку не осталось ни одного представителя у тех, кто находится ниже нас.
Это самый плачевный результат для Азербайджана за последние 13 лет. Последняя неудача случилась в сезоне 2011/12, когда мы были 37-ми. С сезона 2012/13, когда открылся путь в групповой турнир еврокубков, были и более высокие места.
После прошлого сезона наш футбол как будто скатился в пропасть. Наша страна, опустившаяся с 17-го на 35-е место, потеряла 18 позиций.
|
Год
|
Коэффициент
|
Место
|
2011/12
|
1,375
|
37
|
2012/13
|
3,000
|
26
|
2013/14
|
2,500
|
29
|
2014/15
|
3,625
|
24
|
2015/16
|
4,375
|
23
|
2016/17
|
4,250
|
21
|
2017/18
|
4,375
|
21
|
2018/19
|
2,375
|
34
|
2019/20
|
3,375
|
26
|
2020/21
|
2,500
|
31
|
2021/22
|
4,375
|
24
|
2022/23
|
4,000
|
27
|
2023/24
|
5,875
|
17
|
2024/25
|
2,875
|
35
Отметим, что «Карабах» и «Зиря» заработали по 1,250 балла, «Сабах» - 0,250, а «Сумгайыт» - 0,125.
Вугар Хейруллаев
İdman.biz