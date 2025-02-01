35-е место в Европе: возвращение на 13 лет назад

Для Азербайджана еврокубковый сезон завершился.

Как сообщает İdman.biz, наши команды завершили сезон 2024/25 со средним показателем в 2,875 очка.

По набранным очкам Азербайджан занимает 35-е место в Европе. Наша страна, занимающая 35-е место среди 54 ассоциаций, участвующих в континентальных кубках, опережает лишь 19. Эта позиция останется неизменной, поскольку не осталось ни одного представителя у тех, кто находится ниже нас.

Это самый плачевный результат для Азербайджана за последние 13 лет. Последняя неудача случилась в сезоне 2011/12, когда мы были 37-ми. С сезона 2012/13, когда открылся путь в групповой турнир еврокубков, были и более высокие места.

После прошлого сезона наш футбол как будто скатился в пропасть. Наша страна, опустившаяся с 17-го на 35-е место, потеряла 18 позиций.

Год Коэффициент Место 2011/12 1,375 37 2012/13 3,000 26 2013/14 2,500 29 2014/15 3,625 24 2015/16 4,375 23 2016/17 4,250 21 2017/18 4,375 21 2018/19 2,375 34 2019/20 3,375 26 2020/21 2,500 31 2021/22 4,375 24 2022/23 4,000 27 2023/24 5,875 17 2024/25 2,875 35

Отметим, что «Карабах» и «Зиря» заработали по 1,250 балла, «Сабах» - 0,250, а «Сумгайыт» - 0,125.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz