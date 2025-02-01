2 Февраля 2025
RU

35-е место в Европе: возвращение на 13 лет назад

Азербайджанский футбол
Новости
1 Февраля 2025 20:45
44
35-е место в Европе: возвращение на 13 лет назад

Для Азербайджана еврокубковый сезон завершился.

Как сообщает İdman.biz, наши команды завершили сезон 2024/25 со средним показателем в 2,875 очка.

По набранным очкам Азербайджан занимает 35-е место в Европе. Наша страна, занимающая 35-е место среди 54 ассоциаций, участвующих в континентальных кубках, опережает лишь 19. Эта позиция останется неизменной, поскольку не осталось ни одного представителя у тех, кто находится ниже нас.

Это самый плачевный результат для Азербайджана за последние 13 лет. Последняя неудача случилась в сезоне 2011/12, когда мы были 37-ми. С сезона 2012/13, когда открылся путь в групповой турнир еврокубков, были и более высокие места.

После прошлого сезона наш футбол как будто скатился в пропасть. Наша страна, опустившаяся с 17-го на 35-е место, потеряла 18 позиций.

Год

Коэффициент

Место

2011/12

1,375

37

2012/13

3,000

26

2013/14

2,500

29

2014/15

3,625

24

2015/16

4,375

23

2016/17

4,250

21

2017/18

4,375

21

2018/19

2,375

34

2019/20

3,375

26

2020/21

2,500

31

2021/22

4,375

24

2022/23

4,000

27

2023/24

5,875

17

2024/25

2,875

35

Отметим, что «Карабах» и «Зиря» заработали по 1,250 балла, «Сабах» - 0,250, а «Сумгайыт» - 0,125.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Новости по теме

Цифры говорят "Карабах"
15:08
Азербайджанский футбол

Цифры говорят "Карабах"

Команды встретятся в 38-й раз в чемпионате страны
Самый слабый еврокубковый сезон "Карабаха" за последние 16 лет
13:41
Азербайджанский футбол

Самый слабый еврокубковый сезон "Карабаха" за последние 16 лет

Впервые в истории "Карабах" потерпел семь поражений в сезоне Лиги Европы и 10 поражений в еврокубках
"Карабах" против "Зиря"
11:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" против "Зиря"

Сегодня завершится 21-й тур Премьер-лиги
Вагиф Джавадов: "Моя команда заслуживает аплодисментов"
1 Февраля 21:59
Азербайджанский футбол

Вагиф Джавадов: "Моя команда заслуживает аплодисментов"

Он выразил свое разочарование тем, что команде не удалось победить
Эльмар Бахшиев: "Мы знали, что это опасная команда"
1 Февраля 21:54
Азербайджанский футбол

Эльмар Бахшиев: "Мы знали, что это опасная команда"

Опытный наставник прокомментировал ничью 0:0, зафиксированную в матче с «Сумгайытом» в 21-м туре Премьер-лиги
Антирекорд поражений в еврокубках
1 Февраля 21:43
Азербайджанский футбол

Антирекорд поражений в еврокубках

Столько поражений было только в сезоне 2016/17

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф
31 Января 15:26
Мировой футбол

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф

Центральный матч этого этапа состоится между "Манчестер Сити" и "Реалом"
Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"
31 Января 16:25
Мировой футбол

Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"

Команды, занявшие 9-24 места на этапе лиги, образовали восемь пар