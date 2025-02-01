2 Февраля 2025
RU

Максимум два гола

Азербайджанский футбол
Новости
1 Февраля 2025 15:47
24
Максимум два гола

Второй день XXI тура Премьер-лиги Мисли по футболу завершится в Сумгайыте.

İdman.biz сообщает, что «Сумгайыт» и «Араз-Нахчыван» встретятся в рамках чемпионата уже в седьмой раз.

В предыдущих играх соперники одержали по две победы и два раза сыграли вничью. В разнице мячей преимущество у сумгайытской команды - 5-4.

Интересно, что в этих матчах ни разу не было забито больше двух голов. В первых трех матчах было забито два гола, в последних трех матчах - по одному. Забивавшая в матчах в Сумгайыте команда побеждала.

25.08.2023

Араз-Нахчыван - Сумгайыт

1:1

04.11.2023

Сумгайыт - Араз-Нахчыван

2:0

28.01.2024

Араз-Нахчыван - Сумгайыт

1:1

31.03.2024

Сумгайыт - Араз-Нахчыван

1:0

30.08.2024

Сумгайыт - Араз-Нахчыван

0:1

10.11.2024

Араз-Нахчыван - Сумгайыт

1:0

Отметим, что игра в Сумгаите начнется в 18:30.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Цифры говорят "Карабах"
15:08
Азербайджанский футбол

Цифры говорят "Карабах"

Команды встретятся в 38-й раз в чемпионате страны
Самый слабый еврокубковый сезон "Карабаха" за последние 16 лет
13:41
Азербайджанский футбол

Самый слабый еврокубковый сезон "Карабаха" за последние 16 лет

Впервые в истории "Карабах" потерпел семь поражений в сезоне Лиги Европы и 10 поражений в еврокубках
"Карабах" против "Зиря"
11:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" против "Зиря"

Сегодня завершится 21-й тур Премьер-лиги
Вагиф Джавадов: "Моя команда заслуживает аплодисментов"
1 Февраля 21:59
Азербайджанский футбол

Вагиф Джавадов: "Моя команда заслуживает аплодисментов"

Он выразил свое разочарование тем, что команде не удалось победить
Эльмар Бахшиев: "Мы знали, что это опасная команда"
1 Февраля 21:54
Азербайджанский футбол

Эльмар Бахшиев: "Мы знали, что это опасная команда"

Опытный наставник прокомментировал ничью 0:0, зафиксированную в матче с «Сумгайытом» в 21-м туре Премьер-лиги
Антирекорд поражений в еврокубках
1 Февраля 21:43
Азербайджанский футбол

Антирекорд поражений в еврокубках

Столько поражений было только в сезоне 2016/17

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф
31 Января 15:26
Мировой футбол

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф

Центральный матч этого этапа состоится между "Манчестер Сити" и "Реалом"
Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"
31 Января 16:25
Мировой футбол

Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"

Команды, занявшие 9-24 места на этапе лиги, образовали восемь пар