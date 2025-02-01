Максимум два гола

Второй день XXI тура Премьер-лиги Мисли по футболу завершится в Сумгайыте.
İdman.biz сообщает, что «Сумгайыт» и «Араз-Нахчыван» встретятся в рамках чемпионата уже в седьмой раз.
В предыдущих играх соперники одержали по две победы и два раза сыграли вничью. В разнице мячей преимущество у сумгайытской команды - 5-4.
Интересно, что в этих матчах ни разу не было забито больше двух голов. В первых трех матчах было забито два гола, в последних трех матчах - по одному. Забивавшая в матчах в Сумгайыте команда побеждала.
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25.08.2023
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Араз-Нахчыван - Сумгайыт
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1:1
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04.11.2023
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Сумгайыт - Араз-Нахчыван
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2:0
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28.01.2024
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Араз-Нахчыван - Сумгайыт
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1:1
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31.03.2024
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Сумгайыт - Араз-Нахчыван
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1:0
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30.08.2024
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Сумгайыт - Араз-Нахчыван
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0:1
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10.11.2024
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Араз-Нахчыван - Сумгайыт
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1:0
Отметим, что игра в Сумгаите начнется в 18:30.
İdman.biz