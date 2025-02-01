Максимум два гола

Второй день XXI тура Премьер-лиги Мисли по футболу завершится в Сумгайыте.

İdman.biz сообщает, что «Сумгайыт» и «Араз-Нахчыван» встретятся в рамках чемпионата уже в седьмой раз.

В предыдущих играх соперники одержали по две победы и два раза сыграли вничью. В разнице мячей преимущество у сумгайытской команды - 5-4.

Интересно, что в этих матчах ни разу не было забито больше двух голов. В первых трех матчах было забито два гола, в последних трех матчах - по одному. Забивавшая в матчах в Сумгайыте команда побеждала.

25.08.2023 Араз-Нахчыван - Сумгайыт 1:1 04.11.2023 Сумгайыт - Араз-Нахчыван 2:0 28.01.2024 Араз-Нахчыван - Сумгайыт 1:1 31.03.2024 Сумгайыт - Араз-Нахчыван 1:0 30.08.2024 Сумгайыт - Араз-Нахчыван 0:1 10.11.2024 Араз-Нахчыван - Сумгайыт 1:0

Отметим, что игра в Сумгаите начнется в 18:30.

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