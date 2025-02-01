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"Мингячевир" "переехал" в Загатала

Азербайджанский футбол
Новости
1 Февраля 2025 13:43
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"Мингячевир" "переехал" в Загатала

Футбольная команда «Мингячевир», выступающая в Первой лиге чемпионата Азербайджана, сделал первый серьезный шаг после начала партнерства с ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy).

Как сообщает İdman.biz, руководство клуба, которое думает о будущем, а не о поспешном достижении сиюминутных результатов, приступило к работе по реализации инфраструктурных планов.

С этой целью начаты ремонтно-восстановительные работы на Мингячевирском городском стадионе имени Яшара Мамедзаде. ПФЛ уже проинформирована об этом. До завершения работ «Мингячевир» будет проводить домашние матчи на стадионе Загатальского ОСК.

Отметим, что в настоящее время команда занимает последнее,10-е место в Первой лиге.

İdman.biz

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