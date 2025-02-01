Забьет ли "Туран Товуз"?

Второй игровой день XXI тура Премьер-лиги Мисли по футболу стартует в Товузе.
İdman.biz сообщает, что «Туран Товуз» в 11-й раз в своей истории сыграет в матче чемпионата против «Сабаила».
Ровно половина из предыдущих 10 игр - пять - завершились вничью. Представитель Товуза одержал победу три раза, а бакинская команда - два. Минимальное преимущество у западных игроков и в разнице забитых и пропущенных мячей - 14-13.
«Туран Товуз» забивал во всех играх. «Сабаил» не одержал ни одной победы в последних четырех очных матчах.
Отметим, что игра начнется в 16:00.
|
13.08.2022
|
Сабаил - Туран Товуз
|
0:1
|
15.10.2022
|
Туран Товуз - Сабаил
|
2:2
|
16.03.2023
|
Сабаил - Туран Товуз
|
1:1
|
22.05.2023
|
Туран Товуз - Сабаил
|
2:2
|
26.08.2023
|
Туран Товуз - Сабаил
|
1:3
|
03.11.2023
|
Сабаил - Туран Товуз
|
2:1
|
26.01.2024
|
Туран Товуз - Сабаил
|
3:1
|
30.03.2024
|
Сабаил - Туран Товуз
|
1:1
|
30.08.2024
|
Туран Товуз - Сабаил
|
1:0
|
09.11.2024
|
Сабаил - Туран Товуз
|
1:1
İdman.biz