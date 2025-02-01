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Забьет ли "Туран Товуз"?

Азербайджанский футбол
Новости
1 Февраля 2025 13:22
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Забьет ли "Туран Товуз"?

Второй игровой день XXI тура Премьер-лиги Мисли по футболу стартует в Товузе.

İdman.biz сообщает, что «Туран Товуз» в 11-й раз в своей истории сыграет в матче чемпионата против «Сабаила».

Ровно половина из предыдущих 10 игр - пять - завершились вничью. Представитель Товуза одержал победу три раза, а бакинская команда - два. Минимальное преимущество у западных игроков и в разнице забитых и пропущенных мячей - 14-13.

«Туран Товуз» забивал во всех играх. «Сабаил» не одержал ни одной победы в последних четырех очных матчах.

Отметим, что игра начнется в 16:00.

13.08.2022

Сабаил - Туран Товуз

0:1

15.10.2022

Туран Товуз - Сабаил

2:2

16.03.2023

Сабаил - Туран Товуз

1:1

22.05.2023

Туран Товуз - Сабаил

2:2

26.08.2023

Туран Товуз - Сабаил

1:3

03.11.2023

Сабаил - Туран Товуз

2:1

26.01.2024

Туран Товуз - Сабаил

3:1

30.03.2024

Сабаил - Туран Товуз

1:1

30.08.2024

Туран Товуз - Сабаил

1:0

09.11.2024

Сабаил - Туран Товуз

1:1

İdman.biz

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