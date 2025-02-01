Забьет ли "Туран Товуз"?

Второй игровой день XXI тура Премьер-лиги Мисли по футболу стартует в Товузе.

İdman.biz сообщает, что «Туран Товуз» в 11-й раз в своей истории сыграет в матче чемпионата против «Сабаила».

Ровно половина из предыдущих 10 игр - пять - завершились вничью. Представитель Товуза одержал победу три раза, а бакинская команда - два. Минимальное преимущество у западных игроков и в разнице забитых и пропущенных мячей - 14-13.

«Туран Товуз» забивал во всех играх. «Сабаил» не одержал ни одной победы в последних четырех очных матчах.

Отметим, что игра начнется в 16:00.

13.08.2022 Сабаил - Туран Товуз 0:1 15.10.2022 Туран Товуз - Сабаил 2:2 16.03.2023 Сабаил - Туран Товуз 1:1 22.05.2023 Туран Товуз - Сабаил 2:2 26.08.2023 Туран Товуз - Сабаил 1:3 03.11.2023 Сабаил - Туран Товуз 2:1 26.01.2024 Туран Товуз - Сабаил 3:1 30.03.2024 Сабаил - Туран Товуз 1:1 30.08.2024 Туран Товуз - Сабаил 1:0 09.11.2024 Сабаил - Туран Товуз 1:1

İdman.biz