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"Карабах" опустился в рейтинге УЕФА

Азербайджанский футбол
Новости
1 Февраля 2025 11:37
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"Карабах" опустился в рейтинге УЕФА

Объявлен рейтинг футбольных команд УЕФА.

İdman.biz сообщает, что матчи восьмого тура Лиги чемпионов и Лиги Европы, прошедшие на этой неделе, привели к некоторым изменениям.

Изменилось и положение чемпиона Азербайджана «Карабаха». Команда Гурбана Гурбанова, проигравшая на выезде «Олимпиакосу» со счетом 0:3, заняла 66-е место.

На счету агдамской команды 32,000 очка. «Карабах», занимавший в предыдущем списке 65-е место, опустился на одну строчку. «Мидтьюлланд» оставил позади чемпиона Азербайджана. Датская команда увеличил количество своих очков до 32,750.

«Нефтчи» делит 181-е место с 8,000 очка. Другие наши команды - «Зиря», «Сабах», «Сумгайыт» - среди тех, кто делит 310-е место с 4,000 балла, «Габала» и «Шамахы» с 3,925 очка делят 329-е место.

Отметим, что список возглавляет «Реал Мадрид» со 138,500 очка.

İdman.biz

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