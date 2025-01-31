Чем запомнился "Карабах" в новом формате Лиги Европы?

Первое участие «Карабаха» в новом формате Лиги Европы оказалось совсем не обнадеживающим. Как бы ни старались футболисты «Карабаха» и сколько бы атак они ни организовывали (шестое место в турнире с 314 атаками), неэффективность оставила команду среди самых слабых в лиге.

Как сообщает İdman.biz, агдамская команда, на счету которой 82 удара по воротам, опережает всего пять команд турнира по этому показателю, а по количеству ударов в створ (22) уступает только «Эльфсборга» (20).

Седьмого места на турнире по владению мячом (53,9 процента) оказалось недостаточно для нашей команды, чтобы не оказаться на последнем месте в турнирной таблице.

«Скакуны», опередившие по количеству забитых мячей (шесть) только две команды, являются командой, пропустившей больше всего голов (20) в турнире.

После «Фенербахче» (136) «Карабах» (121) является командой, которая наиболее подвержена фолам. Турецкая команда и "Скакуны" пробили больше всех свободных ударов (146). Агдамцы не склонны к грубой игре. Только пять команд допустили меньше фолов, чем «Карабах» (79).

Некоторые игроки «Карабаха», занявшего последнее место, смогли войти в число лучших в турнире по ряду показателей.

Больше всего в этом пострадал Марко Янкович, на котором соперники 33 раза фолили. Черногорский футболист, который в основном сам вводил мяч в игру после этого, занимает четвертое место по количеству свободных ударов - 28.

Абдулла Зубир (272) занял второе место в турнире после Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед») по количеству точных передач на чужой половине поля. Марко Янкович (229) финишировал девятым.

Зубир (162) снова уступил только Фернандешу (176) по количеству точных передач за последние 30 минут игры. В восьмерку лучших также вошли Яссин Бензия (115) и Марко Янкович (114).

Матеуш Кохальски занял пятое место среди вратарей с 29 сэйвами, несмотря на то, что сыграл шесть матчей. Наша команда заняла четвертое место с 34 сэйвами.

Олавио Жуниньо (семь), не принимавший участия в последних двух матчах, стал шестым игроком, упустившим наибольшее количество голевых моментов.

Среди 15 игроков, которые попадали в штангу чаще всех остальных (дважды), были двое игроков «Карабаха» - Патрик Андраде и Олавио Жуниньо.

Жулио Ромао занял четвертое место в отборе мяча (28).

Вугар Мамедов

İdman.biz