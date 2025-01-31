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Самир Абасов: "Победа мотивировала нас перед кубком"

Азербайджанский футбол
Новости
31 Января 2025 22:33
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Самир Абасов: "Победа мотивировала нас перед кубком"

"Трудно играть против всех команд чемпионата. Легких игр не бывает. Это нормально, что мы прилагаем так много усилий во всех матчах".

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер азербайджанской футбольной команды «Нефтчи» Самир Абасов заявил на пресс-конференции после матча с «Шамахы».

Опытный наставник прокомментировал домашнюю победу со счетом 1:0 в 21-м туре Премьер-лиги:

"Я остался доволен нашей игрой в обоих таймах. Я очень доволен тем, что сегодня мы играли предельно дисциплинированно и не оставили сопернику ни единого шанса. В составе «Шамахы» тоже есть игроки, которые умеют оценивать создаваемые эпизоды. Это создает трудности для нас и других команд. Мы также сосредоточены на игре, которую нам предстоит провести в Кубке Азербайджана. Сегодняшняя победа стала для нас своего рода мотивацией и на этот матч".

Самир Абасов отметил, что команде предстоит проделать большую работу:

"Я считаю себя главной причиной поражения в последнем туре. Потому что меня самого обманула не реальность, а наше название. Хоть мы и хорошо сыграли в том матче, я опять говорю, что нас обмануло название. И результат был очевиден. В сегодняшнем матче мы продемонстрировали реальность. Мы не должны давать сопернику никаких шансов, должны играть предельно корректно. Это и наша реальность тоже. Необходимо проделать большую работу. Это процесс, который начинается с вратаря и продолжается до нападающего. Надеюсь, мы постараемся показать реальность «Нефтчи» в предстоящих играх".

Отметим, что «Нефтчи» одержал четвертую победу в сезоне.

İdman.biz

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