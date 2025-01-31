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Айхан Аббасов: "Еще ничего не закончено"

Азербайджанский футбол
Новости
31 Января 2025 21:32
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Айхан Аббасов: "Еще ничего не закончено"

«Мы хорошо начали игру. Мы не смогли реализовать все голевые моменты».

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции после матча с «Нефтчи» заявил главный тренер «Шамахы» Айхан Аббасов.

Он прокомментировал выездное поражение со счетом 0:1, зафиксированное в 21-м туре Премьер-лиги Мисли по футболу:

"В конце первого тайма в наши ворота был назначен пенальти. К сожалению, этим была решена судьба матча. Хотя позже мы внесли изменения, к сожалению, это не сработало. Забудем этот матч и подготовимся к предстоящим. Я верю в свою команду. Надеюсь, мы вместе выберемся из этой ситуации. Впереди нас ждут игры. Я всегда говорил, что борьба будет продолжаться до конца чемпионата. Еще ничего не закончено. Мы пытаемся снять напряжение с наших игроков и сосредоточиться на следующих играх".

Отметим, что «Шамахы» проиграла уже третий матч подряд.

İdman.biz

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