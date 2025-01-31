Азер Багиров: "Мы должны устранить недостатки"

"Сегодня моя команда борется до конца и способна играть лучше. Но в игре есть некоторые проблемы".

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции после матча с «Сабахом» заявил главный тренер азербайджанской футбольной команды «Кяпаз» Азер Багиров.

Молодой наставник прокомментировал победу со счетом 3:2 над «Сабахом» в 21-м туре Премьер-лиги Мисли:

"Отрадно, что команда боролась до конца. Мы сможем играть лучше, если будем совершать меньше ошибок. Несмотря на отставание в счете, команда сумела собраться и пошла вперед. Это очень важный фактор в спорте. Мне кажется, что у нас есть проблемы и нам нужно устранить недостатки. Мы много говорим о концентрации в первые минуты игры. У нас бывают проблемы в начале игры. С одной стороны, может быть, это и хорошо, этот фактор раздражает команду. Ребята быстро приходят в себя. С другой стороны, это недостаток. Мы не ушли в оборону. Забили и победили. Я также благодарю наших болельщиков. Они оказали нам сильную поддержку. Очень сложно смотреть игру с трибун. Когда ты рядом с полем, то можешь сдержать свои эмоции. А на трибуне это сложно".

Отметим, что «Кяпаз» увеличил количество очков до 17.

İdman.biz