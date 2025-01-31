1 Февраля 2025
RU

Азер Багиров: "Мы должны устранить недостатки"

Азербайджанский футбол
Новости
31 Января 2025 19:34
75
Азер Багиров: "Мы должны устранить недостатки"

"Сегодня моя команда борется до конца и способна играть лучше. Но в игре есть некоторые проблемы".

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции после матча с «Сабахом» заявил главный тренер азербайджанской футбольной команды «Кяпаз» Азер Багиров.

Молодой наставник прокомментировал победу со счетом 3:2 над «Сабахом» в 21-м туре Премьер-лиги Мисли:

"Отрадно, что команда боролась до конца. Мы сможем играть лучше, если будем совершать меньше ошибок. Несмотря на отставание в счете, команда сумела собраться и пошла вперед. Это очень важный фактор в спорте. Мне кажется, что у нас есть проблемы и нам нужно устранить недостатки. Мы много говорим о концентрации в первые минуты игры. У нас бывают проблемы в начале игры. С одной стороны, может быть, это и хорошо, этот фактор раздражает команду. Ребята быстро приходят в себя. С другой стороны, это недостаток. Мы не ушли в оборону. Забили и победили. Я также благодарю наших болельщиков. Они оказали нам сильную поддержку. Очень сложно смотреть игру с трибун. Когда ты рядом с полем, то можешь сдержать свои эмоции. А на трибуне это сложно".

Отметим, что «Кяпаз» увеличил количество очков до 17.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Аутсайдер сыграет в Товузе, "Араз-Нахчыван" против "Сумгайыта"
14:50
Азербайджанский футбол

Аутсайдер сыграет в Товузе, "Араз-Нахчыван" против "Сумгайыта"

Продолжается XXI тур Премьер-лиги
"Мингячевир" "переехал" в Загатала
13:43
Азербайджанский футбол

"Мингячевир" "переехал" в Загатала

Команда занимает последнее,10-е место в Первой лиге
Забьет ли "Туран Товуз"?
13:22
Азербайджанский футбол

Забьет ли "Туран Товуз"?

Команда в 11-й раз в своей истории сыграет в матче чемпионата против "Сабаила"
"Карабах" опустился в рейтинге УЕФА
11:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" опустился в рейтинге УЕФА

Объявлен рейтинг футбольных команд УЕФА
Два контракта в "Зиря"
11:07
Азербайджанский футбол

Два контракта в "Зиря"

Игроки будут защищать честь "орлов" до лета 2027 года
Чем запомнился "Карабах" в новом формате Лиги Европы?
31 Января 23:12
Азербайджанский футбол

Чем запомнился "Карабах" в новом формате Лиги Европы?

Первый блин комом

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Второе Пирейское испытание "Карабаха"
29 Января 18:48
Азербайджанский футбол

Второе Пирейское испытание "Карабаха"

В предыдущих 14 матчах преимущество было у представителей Эллады
Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов
29 Января 18:27
Азербайджанский футбол

Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов

Он стал бронзовым призером чемпионата России в 2013 году
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы