Неожиданный партнер "Карабаха" в еврокубках - Конец гегемонии? - АНАЛИТИКА

Для азербайджанских команд еврокубковый сезон завершился.
İdman.biz сообщает, что наш последний представитель, «Карабах», прекратил участие в Лиге Европы.
Еврокубковый сезон, в котором наряду с агдамским клубом участвовали «Зиря», «Сабах» и «Сумгайыт», принес Азербайджану в среднем 2,875 очка в рейтинге УЕФА.
Это антирекорд прошлого сезона. В предыдущих трех попытках наша страна зарабатывала не менее четырех баллов.
В последний раз низкий показатель наблюдался в сезоне 2020/21. Тогда наш коэффициент был равен 2,500.
Завершившийся для нас сезон положил конец и тенденции. Наибольший вклад в заработанные в среднем 2,875 очка внесли не одна, а целых две команды. «Карабах» и «Зиря» принесли нашей стране по 1,250 балла.
Таким образом, 11-летняя гегемония команды Гурбана Гурбанова подошла к концу. В последних 11 сезонах «Карабах» является единоличным лидером по этому показателю. Даже в те годы, когда у нас было два представителя на групповом этапе, "Габала" отставала от агдамской команды.
Тенденция к тому, что «Карабах» становится основным поставщиком очков для Азербайджана, началась в сезоне 2013/14. Представитель Агдама, 11 раз бывший единоличным лидером, впервые не смог единолично победить в этом зачете. Интересно, что главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов был капитаном «Карабаха» в те годы, когда закладывались основы гегемонии "Скакунов".
В последний раз агдамская команда не была единоличным лидером с наибольшим количеством очков в рейтинге УЕФА среди азербайджанских команд в сезоне 2012/13. Нашим рекордсменом на тот момент был «Нефтчи», который проложил путь в групповой этап Лиги Европы. Правда, в том сезоне «Карабах» вообще не принял участия в еврокубках. Вот почему «черно-белые» обошли их. «Карабах» до сезона 2012/13, когда команда не попала в еврокубки, приносил Азербайджану наибольшую пользу на протяжении трех лет подряд. За годы работы Гурбана Гурбанова в агдамском клубе другая команда лишь дважды оказывалась на первом месте. В сезоне 2008/09 первое место занял «Интер», а спустя четыре года его сменил «Нефтчи». «Карабах» не играл в еврокубках ни в одном из сезонов. Хотя на этот раз нового лидера не появилось, агдамцам смогла составить компанию "Зиря".
|
Сезон
|
Коэффициент
|
Лидер
|
Коэффициент лидера
|
2012/13
|
3,000
|
“Нефтчи”
|
1,625
|
2013/14
|
2,500
|
“Карабах”
|
1,375
|
2014/15
|
3,625
|
“Карабах”
|
2,250
|
2015/16
|
4,375
|
“Карабах”
|
1,750
|
2016/17
|
4,250
|
“Карабах”
|
2,125
|
2017/18
|
4,375
|
“Карабах”
|
2,625
|
2018/19
|
2,375
|
“Карабах”
|
1,625
|
2019/20
|
3,375
|
“Карабах”
|
2,250
|
2020/21
|
2,500
|
“Карабах”
|
1,625
|
2021/22
|
4,375
|
“Карабах”
|
3,500
|
2022/23
|
4,000
|
“Карабах”
|
3,125
|
2023/24
|
5,875
|
“Карабах”
|
4,750
|
2024/25
|
2,875
|
“Карабах”, “Зиря”
|
1,250
Отметим, что в текущем сезоне «Зиря» и «Карабах» принесли Азербайджану по 1,250 очка, «Сабах» - 0,250, а «Сумгайыт» - 0,125.
Вугар Хейруллаев
İdman.biz