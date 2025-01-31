Неожиданный партнер "Карабаха" в еврокубках - Конец гегемонии? - АНАЛИТИКА

Для азербайджанских команд еврокубковый сезон завершился.

İdman.biz сообщает, что наш последний представитель, «Карабах», прекратил участие в Лиге Европы.

Еврокубковый сезон, в котором наряду с агдамским клубом участвовали «Зиря», «Сабах» и «Сумгайыт», принес Азербайджану в среднем 2,875 очка в рейтинге УЕФА.

Это антирекорд прошлого сезона. В предыдущих трех попытках наша страна зарабатывала не менее четырех баллов.

В последний раз низкий показатель наблюдался в сезоне 2020/21. Тогда наш коэффициент был равен 2,500.

Завершившийся для нас сезон положил конец и тенденции. Наибольший вклад в заработанные в среднем 2,875 очка внесли не одна, а целых две команды. «Карабах» и «Зиря» принесли нашей стране по 1,250 балла.

Таким образом, 11-летняя гегемония команды Гурбана Гурбанова подошла к концу. В последних 11 сезонах «Карабах» является единоличным лидером по этому показателю. Даже в те годы, когда у нас было два представителя на групповом этапе, "Габала" отставала от агдамской команды.

Тенденция к тому, что «Карабах» становится основным поставщиком очков для Азербайджана, началась в сезоне 2013/14. Представитель Агдама, 11 раз бывший единоличным лидером, впервые не смог единолично победить в этом зачете. Интересно, что главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов был капитаном «Карабаха» в те годы, когда закладывались основы гегемонии "Скакунов".

В последний раз агдамская команда не была единоличным лидером с наибольшим количеством очков в рейтинге УЕФА среди азербайджанских команд в сезоне 2012/13. Нашим рекордсменом на тот момент был «Нефтчи», который проложил путь в групповой этап Лиги Европы. Правда, в том сезоне «Карабах» вообще не принял участия в еврокубках. Вот почему «черно-белые» обошли их. «Карабах» до сезона 2012/13, когда команда не попала в еврокубки, приносил Азербайджану наибольшую пользу на протяжении трех лет подряд. За годы работы Гурбана Гурбанова в агдамском клубе другая команда лишь дважды оказывалась на первом месте. В сезоне 2008/09 первое место занял «Интер», а спустя четыре года его сменил «Нефтчи». «Карабах» не играл в еврокубках ни в одном из сезонов. Хотя на этот раз нового лидера не появилось, агдамцам смогла составить компанию "Зиря".

Сезон Коэффициент Лидер Коэффициент лидера 2012/13 3,000 “Нефтчи” 1,625 2013/14 2,500 “Карабах” 1,375 2014/15 3,625 “Карабах” 2,250 2015/16 4,375 “Карабах” 1,750 2016/17 4,250 “Карабах” 2,125 2017/18 4,375 “Карабах” 2,625 2018/19 2,375 “Карабах” 1,625 2019/20 3,375 “Карабах” 2,250 2020/21 2,500 “Карабах” 1,625 2021/22 4,375 “Карабах” 3,500 2022/23 4,000 “Карабах” 3,125 2023/24 5,875 “Карабах” 4,750 2024/25 2,875 “Карабах”, “Зиря” 1,250

Отметим, что в текущем сезоне «Зиря» и «Карабах» принесли Азербайджану по 1,250 очка, «Сабах» - 0,250, а «Сумгайыт» - 0,125.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz