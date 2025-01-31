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Неожиданный партнер "Карабаха" в еврокубках - Конец гегемонии? - АНАЛИТИКА

Азербайджанский футбол
Аналитика
31 Января 2025 14:58
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Неожиданный партнер "Карабаха" в еврокубках - Конец гегемонии? - АНАЛИТИКА

Для азербайджанских команд еврокубковый сезон завершился.

İdman.biz сообщает, что наш последний представитель, «Карабах», прекратил участие в Лиге Европы.

Еврокубковый сезон, в котором наряду с агдамским клубом участвовали «Зиря», «Сабах» и «Сумгайыт», принес Азербайджану в среднем 2,875 очка в рейтинге УЕФА.

Это антирекорд прошлого сезона. В предыдущих трех попытках наша страна зарабатывала не менее четырех баллов.

В последний раз низкий показатель наблюдался в сезоне 2020/21. Тогда наш коэффициент был равен 2,500.

Завершившийся для нас сезон положил конец и тенденции. Наибольший вклад в заработанные в среднем 2,875 очка внесли не одна, а целых две команды. «Карабах» и «Зиря» принесли нашей стране по 1,250 балла.

Таким образом, 11-летняя гегемония команды Гурбана Гурбанова подошла к концу. В последних 11 сезонах «Карабах» является единоличным лидером по этому показателю. Даже в те годы, когда у нас было два представителя на групповом этапе, "Габала" отставала от агдамской команды.

Тенденция к тому, что «Карабах» становится основным поставщиком очков для Азербайджана, началась в сезоне 2013/14. Представитель Агдама, 11 раз бывший единоличным лидером, впервые не смог единолично победить в этом зачете. Интересно, что главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов был капитаном «Карабаха» в те годы, когда закладывались основы гегемонии "Скакунов".

В последний раз агдамская команда не была единоличным лидером с наибольшим количеством очков в рейтинге УЕФА среди азербайджанских команд в сезоне 2012/13. Нашим рекордсменом на тот момент был «Нефтчи», который проложил путь в групповой этап Лиги Европы. Правда, в том сезоне «Карабах» вообще не принял участия в еврокубках. Вот почему «черно-белые» обошли их. «Карабах» до сезона 2012/13, когда команда не попала в еврокубки, приносил Азербайджану наибольшую пользу на протяжении трех лет подряд. За годы работы Гурбана Гурбанова в агдамском клубе другая команда лишь дважды оказывалась на первом месте. В сезоне 2008/09 первое место занял «Интер», а спустя четыре года его сменил «Нефтчи». «Карабах» не играл в еврокубках ни в одном из сезонов. Хотя на этот раз нового лидера не появилось, агдамцам смогла составить компанию "Зиря".

Сезон

Коэффициент

Лидер

Коэффициент лидера

2012/13

3,000

“Нефтчи”

1,625

2013/14

2,500

“Карабах”

1,375

2014/15

3,625

“Карабах”

2,250

2015/16

4,375

“Карабах”

1,750

2016/17

4,250

“Карабах”

2,125

2017/18

4,375

“Карабах”

2,625

2018/19

2,375

“Карабах”

1,625

2019/20

3,375

“Карабах”

2,250

2020/21

2,500

“Карабах”

1,625

2021/22

4,375

“Карабах”

3,500

2022/23

4,000

“Карабах”

3,125

2023/24

5,875

“Карабах”

4,750

2024/25

2,875

“Карабах”, “Зиря”

1,250

Отметим, что в текущем сезоне «Зиря» и «Карабах» принесли Азербайджану по 1,250 очка, «Сабах» - 0,250, а «Сумгайыт» - 0,125.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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