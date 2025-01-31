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Непобедимый КОШМАР "Кяпаза"

Азербайджанский футбол
Новости
31 Января 2025 13:34
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Непобедимый КОШМАР "Кяпаза"

Сегодня «Кяпаз» примет «Сабах» в стартовом матче XXI тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как сообщает İdman.biz, матч, который состоится в Товузе, станет 11-м поединком чемпионата между двумя командами.

В предыдущих 10 матчах у «Сабаха» огромное преимущество. Бакинская команда пока не проигрывала своему сопернику. Представитель столицы одержал семь побед и три матча сыграл вничью.

Разница забитых и пропущенных мячей также отражает это преимущество - 26-11. «Сабах», ставший кошмаром для «Кяпаза», забивал по два и более гола в каждом матче.

09.10.2022

Сабах - Кяпаз

5:0

14.12.2022

Кяпаз - Сабах

2:2

04.03.2023

Сабах - Кяпаз

2:0

05.05.2023

Кяпаз - Сабах

0:3

24.09.2023

Сабах - Кяпаз

2:2

03.12.2023

Кяпаз - Сабах

0:2

17.02.2024

Сабах - Кяпаз

3:2

21.04.2024

Кяпаз - Сабах

1:2

31.08.2024

Кяпаз - Сабах

2:3

09.11.2024

Сабах - Кяпаз

2:2

Отметим, что матч «Кяпаз» - «Сабах» начнется в 16:00.

İdman.biz

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