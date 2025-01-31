Непобедимый КОШМАР "Кяпаза"

Сегодня «Кяпаз» примет «Сабах» в стартовом матче XXI тура Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как сообщает İdman.biz, матч, который состоится в Товузе, станет 11-м поединком чемпионата между двумя командами.
В предыдущих 10 матчах у «Сабаха» огромное преимущество. Бакинская команда пока не проигрывала своему сопернику. Представитель столицы одержал семь побед и три матча сыграл вничью.
Разница забитых и пропущенных мячей также отражает это преимущество - 26-11. «Сабах», ставший кошмаром для «Кяпаза», забивал по два и более гола в каждом матче.
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09.10.2022
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Сабах - Кяпаз
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5:0
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14.12.2022
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Кяпаз - Сабах
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2:2
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04.03.2023
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Сабах - Кяпаз
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2:0
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05.05.2023
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Кяпаз - Сабах
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0:3
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24.09.2023
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Сабах - Кяпаз
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2:2
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03.12.2023
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Кяпаз - Сабах
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0:2
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17.02.2024
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Сабах - Кяпаз
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3:2
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21.04.2024
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Кяпаз - Сабах
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1:2
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31.08.2024
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Кяпаз - Сабах
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2:3
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09.11.2024
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Сабах - Кяпаз
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2:2
Отметим, что матч «Кяпаз» - «Сабах» начнется в 16:00.
İdman.biz