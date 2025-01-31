Непобедимый КОШМАР "Кяпаза"

Сегодня «Кяпаз» примет «Сабах» в стартовом матче XXI тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как сообщает İdman.biz, матч, который состоится в Товузе, станет 11-м поединком чемпионата между двумя командами.

В предыдущих 10 матчах у «Сабаха» огромное преимущество. Бакинская команда пока не проигрывала своему сопернику. Представитель столицы одержал семь побед и три матча сыграл вничью.

Разница забитых и пропущенных мячей также отражает это преимущество - 26-11. «Сабах», ставший кошмаром для «Кяпаза», забивал по два и более гола в каждом матче.

09.10.2022 Сабах - Кяпаз 5:0 14.12.2022 Кяпаз - Сабах 2:2 04.03.2023 Сабах - Кяпаз 2:0 05.05.2023 Кяпаз - Сабах 0:3 24.09.2023 Сабах - Кяпаз 2:2 03.12.2023 Кяпаз - Сабах 0:2 17.02.2024 Сабах - Кяпаз 3:2 21.04.2024 Кяпаз - Сабах 1:2 31.08.2024 Кяпаз - Сабах 2:3 09.11.2024 Сабах - Кяпаз 2:2

Отметим, что матч «Кяпаз» - «Сабах» начнется в 16:00.

İdman.biz