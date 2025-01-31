Два расставания в "Габале"

Азербайджанская футбольная команда «Габала» рассталась с двумя игроками.

İdman.biz сообщает, что представитель Первой лиги расторг контракты с защитником Вугаром Гасановым и нападающим Лораном Менди по обоюдному согласию.

Оба игрока выступали за "красно-черных" с лета 2024 года.

«Габала» также отдала в аренду воспитанника Академии клуба Мехраджа Бахшали. 21-летний полузащитник будет играть за «Мингячевир» в течение следующих 1,5 лет.

Отметим, что «Габала» является лидером Первой лиги после 12 туров.

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