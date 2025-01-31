Когда определятся полуфиналисты Кубка Азербайджана?

Объявлено расписание ответных матчей 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает İdman.biz, встречи охватят два дня.
Полуфиналы пройдут 27–28 февраля. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.
Кубок Азербайджана
1/4 финала, ответные матчи
27 февраля (четверг)
16:00 «Карабах» – «Сабаил»
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова,
19:30. «Сумгайыт» – «Сабах»
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
28 февраля (пятница)
16:00 «Зиря» – «Араз-Нахчыван»
Стадион «Зира ИК»
19:30. «Нефтчи» – «Кяпаз»
«Нефтчи Арена»
İdman.biz