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Когда определятся полуфиналисты Кубка Азербайджана?

Азербайджанский футбол
Новости
31 Января 2025 11:53
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Когда определятся полуфиналисты Кубка Азербайджана?

Объявлено расписание ответных матчей 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, встречи охватят два дня.

Полуфиналы пройдут 27–28 февраля. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.

Кубок Азербайджана
1/4 финала, ответные матчи

27 февраля (четверг)

16:00 «Карабах» – «Сабаил»
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова,

19:30. «Сумгайыт» – «Сабах»
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

28 февраля (пятница)

16:00 «Зиря» – «Араз-Нахчыван»
Стадион «Зира ИК»

19:30. «Нефтчи» – «Кяпаз»
«Нефтчи Арена»

İdman.biz

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