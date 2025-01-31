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Объявлено время матча "Зиря" - "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
31 Января 2025 11:51
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Объявлено время матча "Зиря" - "Нефтчи"

Объявлено расписание матчей XXII тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что определились место и время проведения матчей.

Встречи будут проводиться на протяжении трех дней. Все матчи тура будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.

Премьер-лига Мисли
XXII тур
9 февраля (воскресенье)

14:30 «Шамахы» – «Сумгайыт»
Шамахинский городской стадион

17:00 «Сабах» – «Туран Товуз»
«Банк Республика Арена»

10 февраля (понедельник)

16:00 «Араз-Нахчыван» – «Кяпаз»
«Лив Бона Деа Арена»

19:00. «Зиря» - «Нефтчи»
Стадион СК «Зиря»

11 февраля (вторник)

19:00. «Карабах» – «Сабаил»
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

İdman.biz

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