Объявлено время матча "Зиря" - "Нефтчи"

Объявлено расписание матчей XXII тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что определились место и время проведения матчей.

Встречи будут проводиться на протяжении трех дней. Все матчи тура будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.

Премьер-лига Мисли

XXII тур

9 февраля (воскресенье)

14:30 «Шамахы» – «Сумгайыт»

Шамахинский городской стадион

17:00 «Сабах» – «Туран Товуз»

«Банк Республика Арена»

10 февраля (понедельник)

16:00 «Араз-Нахчыван» – «Кяпаз»

«Лив Бона Деа Арена»

19:00. «Зиря» - «Нефтчи»

Стадион СК «Зиря»

11 февраля (вторник)

19:00. «Карабах» – «Сабаил»

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

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