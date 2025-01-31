Объявлено время матча "Зиря" - "Нефтчи"

Объявлено расписание матчей XXII тура Премьер-лиги Мисли по футболу.
İdman.biz сообщает, что определились место и время проведения матчей.
Встречи будут проводиться на протяжении трех дней. Все матчи тура будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.
Премьер-лига Мисли
XXII тур
9 февраля (воскресенье)
14:30 «Шамахы» – «Сумгайыт»
Шамахинский городской стадион
17:00 «Сабах» – «Туран Товуз»
«Банк Республика Арена»
10 февраля (понедельник)
16:00 «Араз-Нахчыван» – «Кяпаз»
«Лив Бона Деа Арена»
19:00. «Зиря» - «Нефтчи»
Стадион СК «Зиря»
11 февраля (вторник)
19:00. «Карабах» – «Сабаил»
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
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