Триллер в Товузе, один гол в матче "Нефтчи" - "Шамахы" - ВИДЕО

Сегодня стартовал XXI тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что в первый день тура состоялись два матча.

Первый матч дня прошел в Товузе. Аутсайдер чемпионата «Кяпаз» принял «Сабах», который пока не оправдывает ожиданий. Не оправдали ожиданий гости и в этой встрече. Несмотря на то, что они дважды вели в счете и побеждали после первого тайма 2:1, "Кяпаз" переломил ход встречи и победил - 3:2.

На «Нефтчи Арене» встретились две команды из группы аутсайдеров. «Нефтчи», переживающий не самые лучшие времена, обыграл «Шамахы» с минимальным счетом 1:0.

Премьер-лига Мисли

XXI тур

31 января (пятница)

16:00 «Кяпаз» - «Сабах» - 3:2

Голы: Махамаду Ба (11), Али Самедов (54), Рауф Гусейнли (64, пенальти); Павол Шафранко (6, пенальти), Джесси Секидика (45+3)

Красная карточка: Игор Ногейра ("Сабах")

Судья: Фарид Гаджиев

«Кяпаз»: 1. Рожерио Сантос, 7. Эхтирам Шахвердиев, 12. Туран Манафов, 5. Рауф Гусейнли, 21. Джамал Джафаров, 26. Вальдемар Алмейда, 9. Луис Пачу, 29. Диого Вердаска, 78. Егор Хвалько (к), 28. Рати Ардазишвили, 3. Махамаду Ба

Запасные: 22. Мамед Гусейнов, 18. Эльгюн Байрамов, 2. Илькин Киртымов, 99. Али Самедов, 70. Ниджат Сулейманов, 8. Эльмир Тагиев, 6. Немат Мусаев, 17. Умид Самедов, 15. Джавад Керимов, 10. Карим Лкоча, 88. Шеврони Мабатшоев

Главный тренер: Азер Багиров

«Сабах»: 1. Юсиф Иманов, 17. Теллур Муталлимов, 2. Амин Сейдиев (к), 5. Рахман Дашдемиров, 88. Хаял Алиев, 20. Джой-Лэнс Микелс, 44. Софиан Чакла, 18. Павол Шафранко, 40. Игор Ногейра, 70. Джесси Секидика, 31. Умарали Рахмоналиев

Запасные: 92. Стас Покатилов, 55. Ниджат Мехбалыев, 9. Анатолий Нуриев, 77. Шакир Сеидов, 22. Абдулла Рзаев, 32. Элгюн Дуньямалиев, 7. Боян Летич, 13. Иван Лепиница, 11. Кахим Паррис, 12. Винсент Тилл, 99. Негош Купусович

Главный тренер: Василий Березуцкий

Стадион города Товуз

18:30 «Нефтчи» – «Шамахы» - 1:0

Гол: Эмин Махмудов (45+4, пенальти)

Судья: Рашад Ахмедов

«Нефтчи»: 93. Рза Джафаров (к), 10. Филип Озобич, 8. Эмин Махмудов, 3. Ходжат Хагверди, 19. Азер Салахлы, 4. Эльвин Джамалов, 91. Агададаш Сальянски, 14. Эдвин Куч, 44. Юри Матиас, 24. Мустафа Сек, 88. Андрей Штогрин

Запасные: 1. Эмиль Балаев, 30. Рустам Самигуллин, 7. Азер Алиев, 90. Рамиль Шейдаев, 13. Эмиль Сафаров, 78. Эльджан Абилов, 47. Мурад Мамедов, 99. Эрвин Коффи, 23. Роберт Бауэр, 20. Альфа Конте, 77. Егор Богомольский, 18. Рёносукэ Охори

Главный тренер: Самир Абасов

«Шамахы»: 1. Рикардо Фернандес, 17. Рафаэль Магеррамли, 5. Арсен Агджабеков, 82. Руфат Аббасов, 24. Эдгар Адильханов, 32. Василие Раденович, 20. Лерой Микелс (к), 93. Брахим Конате, 9. Белайди Пуси, 3. Владислав Веремеев, 33. Альфонс Мсанга

Запасные: 85. Камал Байрамов, 62. Абдулла Сеидахмедов, 60. Сабаил Багиров, 14. Вусал Масимов, 23. Мурад Велиев, 18. Джалал Гусейнов, 6. Рауф Рустамли, 19. Фахри Мамедли, 89. Джафар Мухтаров, 12. Микаэль Туик, 30. Андрей Тирковяну, 66. Василий Бакич

Главный тренер: Айхан Аббасов

«Нефтчи Арена»