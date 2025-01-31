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"Карабах" и Кохальски - среди лучших

Азербайджанский футбол
Новости
31 Января 2025 11:31
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"Карабах" и Кохальски - среди лучших

Объявлены лучшие игроки Этапа Лиги Лиги Европы по футболу.

İdman.biz сообщает, что официальный сайт УЕФА определил лучших игроков на основе различных статистических показателей.

Своим превосходством отличился и чемпион Азербайджана «Карабах», занявший последнее, 36-е место в турнире. Агдамская команда отличилась сэйвами своих вратарей.

В восьми матчах этапа голкиперы «Карабаха» совершили 34 сэйва. Это четвертый результат.

Больше сэйвов совершили только вратари киевского «Динамо» (41), «Эльфсборга» и «Лудогорца» (по 37). У «Фенербахче» такой же показатель, как и у «Карабаха».

29 сэйвов из 34 на счету Матеуша Кохальски. Польский вратарь занимает пятое место на Этапе Лиги. Он уступает Исаку Петтерссону («Эльфсборг», 41 сэйв), Мартину Едличке («Виктория», 33 сэйва), Никите Хайкину (Буде-Глимт, 32 сэйва) и Георгию Бушану («Динамо К», 31 сэйв). Фабрис Ондоа (РФШ) совершил столько же сэйвов, что и Кохальски.

Отметим, что в восьми матчах этапа «Карабах» пропустил 20 мячей.

İdman.biz

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