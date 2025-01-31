Гурбан Гурбанов: "Пять миллионов нашу ситуацию не исправят"

"Поздравляю соперника. Он вышел в плей-офф, одержав очень важную победу. Желаю ему успехов на следующем этапе".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов после матча с «Олимпиакосом» в Лиге Европы по футболу.

Опытный наставник прокомментировал поражение со счетом 0:3 в финальном туре турнира:

"Сегодня была хорошая атмосфера. Это была очень динамичная игра. Для меня было очень важно, чтобы мои игроки сражались хорошо. Я увидел их игру. К сожалению, футбол строится на ошибках. Мы пропустили три гола после технических ошибок. Лига Европы для нас закончилась. Я думаю, что игры этого года стали для нас отличным опытом подготовки к следующему сезону. В целом футбол в Европе полностью меняется. Я думаю, что мы набрались опыта перед следующим сезоном. Я рядом со своими игроками в любой ситуации. За последние годы мы прошли через такие этапы, у нас были и успехи, и неудачи".

- Сегодня «Карабах» занял последнее место в Лиге Европы и стал командой, пропустившей больше всего голов. Однако примерно в это же время в прошлом году «Карабах» был близок к выходу в четвертьфинал. Что помешало команде, что она показала самый слабый результат в еврокубках за последние годы?

- Футбол - это игра, в которой нет правила, которое гласит, что можно добиваться успеха каждый год. Да, мы пропустили много голов. Надо признать, что мы плохо выступили в обороне. С другой стороны, мы играли против очень хороших команд. В целом, если взглянуть на европейский опыт, то мы увидим, что результаты с маленькойц разницей в счете встречаются редко. Конечно, в прошлом году мы добились лучших результатов. Иногда на поле ты не можешь сделать то, что задумал, а твой противник превосходит тебя. Мы видим свои недостатки и сделаем все возможное, чтобы их устранить. С другой стороны, непросто поддерживать команду на одном уровне в течение года. Потому что футбол - командная игра. Чтобы сохранить стиль игры, очень важно, чтобы игроки оставались на высоком уровне. У нас могли возникнуть определенные проблемы в этом отношении. У нас будет время лучше проанализировать наши игры и найти свои ошибки.

- Вы упомянули, что ваша команда сражалась хорошо. Однако в последних двух матчах Лиги Европы, особенно после ухода Жуниньо, в атакующей линии команды стали появляться проблемы. Рассматриваете ли вы возможность покупки нападающего стоимостью 1-2 миллиона для «Карабаха» на средства, вырученные от продажи Жуниньо?

- Я думаю, что если бы мне пришлось говорить на эту тему, это заняло бы много времени. Что я могу сказать о Жуниньо, так это то, что он был хорошим игроком. Я всегда говорил, что чем больше сильных игроков, тем легче становится моя работа. Мы проиграли пять из шести игр. Жуниньо тоже был с нами в то время. Были матчи, в которых мы добились хороших результатов, даже когда некоторые игроки не играли. Если посмотреть на общий ход игр, то мы произвели совсем не слабое впечатление. Если говорить о пяти миллионах, полученных сегодня от продажи Жуниньо, то с этими деньгами наша ситуация не исправится. Потому что если сравнить общие бюджеты команд, с которыми играем каждый год, мы окажемся на последнем месте.

Со стороны может показаться, что линия нападения беззубая или что на других позициях есть проблемы. До этого мы не продавали игроков по пять миллионов, но у нас была сформирована качественная команда. Команда и сегодня играет хорошо, просто год выдался неудачным. Мы уже несколько месяцев размышляем о формировании команды. К сожалению, в этом направлении у нас есть определенные трудности. Но мы сделаем все возможное, чтобы что-то изменить. Посмотрим, у нас будет время. Я верю, что мы сможем решить пятьдесят процентов проблемы.

Отметим, что «Карабах» на выезде проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:3.

Айтадж Сахяд

İdman.biz