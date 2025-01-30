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Тарлан Ахмедов: "Матч получился интересным"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Января 2025 19:07
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Тарлан Ахмедов: "Матч получился интересным"

«Было здорово снова оказаться на поле».

Как сообщает İdman.biz, об этом ветеран футбола Тарлан Ахмедов заявил журналистам после юбилейного матча, посвященного 100-летию легендарного азербайджанского футбольного арбитра Тофика Бахрамова.

Он сказал, что матч запомнился интересными моментами:

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить организаторов этой игры - Министерство молодежи и спорта и председателя Союза ветеранов футбола Огтая Абдуллаева. Это был интересный матч. Зачастую коммуникация между футболистами и представителями СМИ не налажена. С профессиональной точки зрения мы иногда молчим и журналисты из-за этого на нас обижаются. Сегодня был братский матч. А также игра в память о всемирно известном арбитре Тофике Бахрамове. Он был поистине великой личностью. Не каждый судья осмелился бы принять такое решение в матче Англия-Германия в 1966 году. А Тофик Бахрамов это сделал".

Отметим, что матч завершился победой ветеранов футбола со счетом 8:3.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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