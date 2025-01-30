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Бывший главный тренер "Мингячевира": "У меня были подозрения"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Января 2025 18:03
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Бывший главный тренер "Мингячевира": "У меня были подозрения"

«Когда я приехал туда, мне сказали, что в футбольном клубе «Мингячевир» есть такие вещи».

Об этом İdman.biz заявил бывший главный тренер футбольного клуба «Мингячевир» Адахим Нифталиев.

Специалист, возглавлявший клуб Первой лиги в начале сезона, прокомментировал дисквалификацию от АФФА в отношении бывших футболистов в связи с участием в договорных матчах:

"Когда я анализировал игру дома, то видел, что если пять человек играли хорошо, то трое играли спустя рукава. Однако я ожидал от этих игроков лучшей игры. У меня были подозрения относительно людей, чьи имена были обнародованы сегодня. Но я не хочу называть конкретных имен".

Нифталиев также сообщил, что в свое время информировал об этом руководство клуба:

"Когда я сообщил об этом руководству, они сказали, что никаких доказательств нет. Я говорил, что результаты игр это показали. Потом я увидел, что руководство меня не слушает. И я пожаловался по этому поводу в АФФА".

Отметим, что сегодня Хаял Худавердиев, Мовлан Керимов и Мухтар Назарли, выступавшие за «Мингячевир» в Первой лиге, были пожизненно лишены АФФА права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, за участие в договорных матчах.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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