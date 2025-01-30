Наша сборная встретится с ОАЭ

Женская сборная Азербайджана по футболу U-17 проведет учебно-тренировочные сборы.
İdman.biz сообщает, что наша команда будет тренироваться в Центре подготовки национальных сборных с 1 по 4 февраля.
Затем U-17 отправится в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на тренировочный сбор в Дубае с 5 по 10 февраля. В рамках подготовки наша команда проведет два контрольных матча. 7 и 10 февраля наша сборная встретится со сборной ОАЭ соответствующей возрастной группы.
Оба матча, которые пройдут в Футбольной академии ОАЭ, начнутся в 19:30 по бакинскому времени. 20 игроков вызваны на сборы национальной сборной.
|
Н
|
Имя/Фамилия
|
Клуб
|
1
|
Фируза Байрамова
|
Динамо Балакен
|
2
|
Наргиз Агалиева
|
Шафа
|
3
|
Айдан Абдуллаева
|
Тахсил 8 ИОЭУГИМ
|
4
|
Марьям Самедли
|
Сабаил
|
5
|
Арзу Джафарова
|
Шафа
|
6
|
Ханым Асадова
|
Нефтчи
|
7
|
Бадрия Мовлудова
|
Шафа
|
8
|
Айшан Саламзаде
|
Нефтчи
|
9
|
Сама Асадова
|
Нефтчи
|
10
|
Айсу Асадова
|
Сабах
|
11
|
Айлин Керимова
|
Нефтчи
|
12
|
Аян Абдиева
|
Шафа
|
13
|
Шахана Мирзалиева
|
Мингячевир
|
14
|
Суэль Поликарпова
|
Улдуз
|
15
|
Сара Селимова
|
Серхедчи
|
16
|
Эльмира Гусейнова
|
Улдуз
|
17
|
Конуль Гусейнова
|
Мингячевир
|
18
|
Наида Мамедова
|
Загатала Сити
|
19
|
Хадиджа Рагимова
|
Техсил 8 ИОЭУГИМ
|
20
|
Махсума Вахабзаде
|
Сабах
İdman.biz