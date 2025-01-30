Наша сборная встретится с ОАЭ

Женская сборная Азербайджана по футболу U-17 проведет учебно-тренировочные сборы.

İdman.biz сообщает, что наша команда будет тренироваться в Центре подготовки национальных сборных с 1 по 4 февраля.

Затем U-17 отправится в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на тренировочный сбор в Дубае с 5 по 10 февраля. В рамках подготовки наша команда проведет два контрольных матча. 7 и 10 февраля наша сборная встретится со сборной ОАЭ соответствующей возрастной группы.

Оба матча, которые пройдут в Футбольной академии ОАЭ, начнутся в 19:30 по бакинскому времени. 20 игроков вызваны на сборы национальной сборной.

Н Имя/Фамилия Клуб 1 Фируза Байрамова Динамо Балакен 2 Наргиз Агалиева Шафа 3 Айдан Абдуллаева Тахсил 8 ИОЭУГИМ 4 Марьям Самедли Сабаил 5 Арзу Джафарова Шафа 6 Ханым Асадова Нефтчи 7 Бадрия Мовлудова Шафа 8 Айшан Саламзаде Нефтчи 9 Сама Асадова Нефтчи 10 Айсу Асадова Сабах 11 Айлин Керимова Нефтчи 12 Аян Абдиева Шафа 13 Шахана Мирзалиева Мингячевир 14 Суэль ​​Поликарпова Улдуз 15 Сара Селимова Серхедчи 16 Эльмира Гусейнова Улдуз 17 Конуль Гусейнова Мингячевир 18 Наида Мамедова Загатала Сити 19 Хадиджа Рагимова Техсил 8 ИОЭУГИМ 20 Махсума Вахабзаде Сабах

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