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Наша сборная встретится с ОАЭ

Азербайджанский футбол
Новости
30 Января 2025 17:47
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Наша сборная встретится с ОАЭ

Женская сборная Азербайджана по футболу U-17 проведет учебно-тренировочные сборы.

İdman.biz сообщает, что наша команда будет тренироваться в Центре подготовки национальных сборных с 1 по 4 февраля.

Затем U-17 отправится в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на тренировочный сбор в Дубае с 5 по 10 февраля. В рамках подготовки наша команда проведет два контрольных матча. 7 и 10 февраля наша сборная встретится со сборной ОАЭ соответствующей возрастной группы.

Оба матча, которые пройдут в Футбольной академии ОАЭ, начнутся в 19:30 по бакинскому времени. 20 игроков вызваны на сборы национальной сборной.

Н

Имя/Фамилия

Клуб

1

Фируза Байрамова

Динамо Балакен

2

Наргиз Агалиева

Шафа

3

Айдан Абдуллаева

Тахсил 8 ИОЭУГИМ

4

Марьям Самедли

Сабаил

5

Арзу Джафарова

Шафа

6

Ханым Асадова

Нефтчи

7

Бадрия Мовлудова

Шафа

8

Айшан Саламзаде

Нефтчи

9

Сама Асадова

Нефтчи

10

Айсу Асадова

Сабах

11

Айлин Керимова

Нефтчи

12

Аян Абдиева

Шафа

13

Шахана Мирзалиева

Мингячевир

14

Суэль ​​Поликарпова

Улдуз

15

Сара Селимова

Серхедчи

16

Эльмира Гусейнова

Улдуз

17

Конуль Гусейнова

Мингячевир

18

Наида Мамедова

Загатала Сити

19

Хадиджа Рагимова

Техсил 8 ИОЭУГИМ

20

Махсума Вахабзаде

Сабах

İdman.biz

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