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Легионер "Сабаха": "У Березуцкого другой подход к футболистам" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
31 Января 2025 00:07
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Легионер "Сабаха": "У Березуцкого другой подход к футболистам" - ИНТЕРВЬЮ

Ямайский футболист азербайджанской футбольной команды «Сабах» Кахим Паррис дал интервью "Report".

Как сообщает İdman.biz, полузащитник рассказал об игре с «Сумгайытом» в прошлом туре и упущенных возможностях для взятия ворот. Он также коснулся деятельности нового главного тренера Василия Березуцкого.

- Как проходил процесс подготовки к зиме в "Сабахе"?

- Мы проделали большую и тяжелую работу. Старались серьезно подготовиться ко второй половине сезона, и я думаю, что нам это удалось. Особое внимание уделили физической подготовке. Хотя после перерыва мы дважды сыграли вничью. Я не сомневаюсь, что мы победим в предстоящих турах.

- Василий Березуцкий уже два месяца является главным тренером «Сабаха». Что изменилось с его приходом?

- Его приход в команду многое изменил. Березуцкий готовит "Сабах" к играм с особой мотивацией. Кроме того, его подход к футболистам также отличается. Он выстраивает уникальные отношения с игроками. Я верю, что под его руководством "Сабах" добьется успеха.

- Вы сыграли вничью (0:0) с «Сумгайытом» в 20-м туре Премьер-лиги. Что можете сказать об этой игре?

- Это был матч, который проходил в условиях, когда мы имели полное преимущество. Мы практически диктовали условия на поле. Однако были очень разочарованы тем, что не смогли забить ни одного гола в матче. В том матче мы потеряли два очка.

- Несмотря на то, что вы вышли на поле позже, у вас был реальный шанс забить. Однако вам не удалось отличиться. Что вы думаете об этом эпизоде?

- На самом деле, я чувствую, что готов забивать в каждом эпизоде. Однако в матче с «Сумгайытом» мы не были столь эффективны в атаке, как хотелось бы. Что касается моего эпизода, то я нанес удар, а вратарь соперника умело отбил мяч.

- Как вы оцениваете шансы «Сабаха» на попадание в еврокубки в этом сезоне?

- Конечно, наши шансы высоки. Впереди еще много игр. До конца сезона может произойти много изменений. Думаю, что благодаря нашим победам «Сабах» поднимется на вершину турнирной таблицы. На нас не оказывается никакого давления. Мы относимся ко всем играм с особым вниманием.

- Олавио Жуниньо, выступавший за «Карабах», после успешного выступления был подписан бразильским клубом «Фламенго». Если бы вы получили предложение от команды из Европы или другого континента, вы бы его приняли?

- На данный момент мне не поступало предложений того уровня, о котором вы упомянули. Вот почему я ничего об этом не думаю. Я сосредоточил все свое внимание на играх "Сабаха". Стараюсь делать все возможное для команды, за которую выступаю.

İdman.biz

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