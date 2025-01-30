Айхан Аббасов: "У нас и раньше были подозрения в отношении Адиля Нагиева"

«Поведение Адиля Нагиева считается тяжелым ударом для команды».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил главный тренер азербайджанской футбольной команды «Шамахы» Айхан Аббасов.

Наставник рассказал о решении, принятом в отношении Адиля Нагиева, который недавно выступал за «Шамахы» и был пожизненно отстранен от футбола за участие в договорных матчах:

"У нас как у клуба и раньше были сомнения по этому поводу. Мы обратились в АФФА с просьбой расследовать сложившуюся ситуацию. Расследование этого дела продолжалось около трех месяцев. Конечно, мне очень жаль Адиля Нагиева. Это также стало серьезным ударом по его карьере. Однако поведение Адиля также считается тяжелым ударом для команды. В этом направлении постоянно проводятся просветительские кампании, чтобы футболисты держались подальше от договорных матчей. Решение уже принято. Думаю, дальнейшие комментарии излишни".

İdman.biz