СРАВНЕНИЕ "Карабаха" и "Олимпиакоса"

Сможет ли «Карабах», не преобразовавший статистическое преимущество в приемлемые результаты в предыдущих играх Лиги Европы, на этот раз в матче с «Олимпиакосом» сломать этот синдром?

Хотя цифры пока не помогли «Карабаху», İdman.biz все же проанализировал, в чем наша команда опережает соперника, а в чем отстает.

Хотя обе команды забили по шесть голов в семи играх, одна из них занимает 12-е место с 12 очками, а другая - 34-е с тремя. Результаты в нападении равны, а в защите наблюдается огромная разница. Одна команда, пропустившая три гола, имеет лучшую защиту в групповом этапе Лиги Европы, а другая с 17 пропущенными занимает по этому показателю 35-е место среди 36 команд. В то время как «Карабах» пропустил голы во всех играх, «Олимпиакос» сыграл пять «сухих» матчей.

«Карабах», один из аутсайдеров Лиги Европы, занимает третье место в турнире по количеству атак (289) в семи играх. «Олимпиакос», совершивший на 50 атак меньше, здесь, как и в турнирной таблице, занимает 12-е место.

Разница между этими двумя командами в статистике ударов не велика. Из 80 ударов «Олимпиакоса» 22 пришлись в створ, а из 79 ударов «Карабаха» - 21.

В то время как команда из Пирея владела мячом в проведенных играх 50 процентов, у агдамцев большее преимущество - 54,1 процента.

Греки, у которых точные передачи составляют всего 75,6 процента, находятся в четверке худших на турнире. Точность «Карабаха» составляет 84 процента. В то время как наши игроки выполнили 2861 точную передачу из 3388, у соперника эти показатели равны 2172 и 2865. Агдамская команда была точна в 51,9 процентах длинных передач, греки смогли точно выполнить лишь 39,6 процента из них.

«Карабах» (130) уступает в турнире по количеству свободных ударов только «Фенербахче» (133), «Олимпиакос» занимает 27-е место с 86 такими ударами.

Количество угловых составляет 38 у азербайджанской команды и 27 - у представителя Греции.

Количество успешных обводок у игроков «Карабаха» - 64, у соперника - 46.

По количеству офсайдов у нашего соперника нет конкурентов в Лиге Европы. Греческие футболисты 33 раза попадали в положение вне игры. Наши футболисты оказывались в подобной ситуации 14 раз.

«Карабах» выиграл 54,3 процента противоборств один на один, а «Олимпиакос» - 49,8 процента. В воздушном бою положение нашей команды совсем не обнадеживает - 41,1%. У оппонента этот показатель составляет 52,4 процента.

У нашей команды преимущество по отбору мяча - 166-157 и по вратарским сэйвам - 27-25.

Греческая команда нарушила правила 95 раз, а азербайджанская - 66. Против игроков Гурбана Гурбанова было совершено 106 фолов, против игроков соперника - 73.

У игроков «Карабаха» 15 желтых и две красные карточки. Футболисты «Олимпиакоса» получили 16 желтых карточек.

Вугар Мамедов

İdman.biz