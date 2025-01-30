1 Февраля 2025
RU

Вагиф Садыгов: "Против "Олимпиакоса" "Карабах" покажет одну из своих лучших игр"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Января 2025 13:58
78
Вагиф Садыгов: "Против "Олимпиакоса" "Карабах" покажет одну из своих лучших игр"

«Сегодняшняя игра будет напряженной и интересной».

Об этом İdman.biz заявил бывший вице-президент АФФА Вагиф Садыгов.

Опытный специалист поделился своими ожиданиями от матча «Олимпиакос» - «Карабах» в восьмом туре Лиги Европы по футболу. Он отметил, что верит в победу чемпиона Азербайджана в сегодняшнем матче:

"Поскольку «Карабах» лишился шанса выйти в следующий этап, многие могли подумать, что эта игра станет формальной. Но мы хорошо знаем нашего чемпиона. Поскольку подобная борьба не заложена в их генах, они сосредоточатся на победе и постараются порадовать болельщиков. Думаю, представитель Агдама выйдет на этот матч максимально мотивированным".

Садыгов также подчеркнул, что соперник сильный:

"Олимпиакос" - команда с весьма амбициозными целями. Известно, что греки приложат все свои силы в сегодняшней игре, чтобы обеспечить себе место в восьмерке сильнейших. Но это ничего не меняет. Потому что «Карабах» верен своему командному духу и стилю игры, независимо от соперника. Мы верим, что команда Гурбана Гурбанова покажет одну из своих лучших игр в финальном туре".

Отметим, что матч начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Аутсайдер сыграет в Товузе, "Араз-Нахчыван" против "Сумгайыта"
14:50
Азербайджанский футбол

Аутсайдер сыграет в Товузе, "Араз-Нахчыван" против "Сумгайыта"

Продолжается XXI тур Премьер-лиги
"Мингячевир" "переехал" в Загатала
13:43
Азербайджанский футбол

"Мингячевир" "переехал" в Загатала

Команда занимает последнее,10-е место в Первой лиге
Забьет ли "Туран Товуз"?
13:22
Азербайджанский футбол

Забьет ли "Туран Товуз"?

Команда в 11-й раз в своей истории сыграет в матче чемпионата против "Сабаила"
"Карабах" опустился в рейтинге УЕФА
11:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" опустился в рейтинге УЕФА

Объявлен рейтинг футбольных команд УЕФА
Два контракта в "Зиря"
11:07
Азербайджанский футбол

Два контракта в "Зиря"

Игроки будут защищать честь "орлов" до лета 2027 года
Чем запомнился "Карабах" в новом формате Лиги Европы?
31 Января 23:12
Азербайджанский футбол

Чем запомнился "Карабах" в новом формате Лиги Европы?

Первый блин комом

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Второе Пирейское испытание "Карабаха"
29 Января 18:48
Азербайджанский футбол

Второе Пирейское испытание "Карабаха"

В предыдущих 14 матчах преимущество было у представителей Эллады
Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов
29 Января 18:27
Азербайджанский футбол

Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов

Он стал бронзовым призером чемпионата России в 2013 году
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы