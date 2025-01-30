Вагиф Садыгов: "Против "Олимпиакоса" "Карабах" покажет одну из своих лучших игр"

«Сегодняшняя игра будет напряженной и интересной».

Об этом İdman.biz заявил бывший вице-президент АФФА Вагиф Садыгов.

Опытный специалист поделился своими ожиданиями от матча «Олимпиакос» - «Карабах» в восьмом туре Лиги Европы по футболу. Он отметил, что верит в победу чемпиона Азербайджана в сегодняшнем матче:

"Поскольку «Карабах» лишился шанса выйти в следующий этап, многие могли подумать, что эта игра станет формальной. Но мы хорошо знаем нашего чемпиона. Поскольку подобная борьба не заложена в их генах, они сосредоточатся на победе и постараются порадовать болельщиков. Думаю, представитель Агдама выйдет на этот матч максимально мотивированным".

Садыгов также подчеркнул, что соперник сильный:

"Олимпиакос" - команда с весьма амбициозными целями. Известно, что греки приложат все свои силы в сегодняшней игре, чтобы обеспечить себе место в восьмерке сильнейших. Но это ничего не меняет. Потому что «Карабах» верен своему командному духу и стилю игры, независимо от соперника. Мы верим, что команда Гурбана Гурбанова покажет одну из своих лучших игр в финальном туре".

Отметим, что матч начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Айтадж Сахяд

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