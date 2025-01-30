Четыре азербайджанских футболиста дисквалифицированы пожизненно

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на встрече были приняты решения относительно договорных игр:

Худавердиев Хаял Агыл оглу, родившийся 22.01.2003 года, выступавший за команду «Мингячевир» в Первой лиге, за участие в договорном матче пожизненно лишается права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом (статья 107.2);

Керимов Мовлан Эльшан оглу, 27.05.1999 г.р., выступавший за команду «Мингячевир» в Первой лиге, за участие в договорном матче пожизненно лишается права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом (статья 107.2);

Назарли Мухтар Мехман оглу, родившийся 22.07.2002 года, выступавший за команду «Мингячевир» в Первой лиге, за участие в договорном матче пожизненно лишается права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом (статья 107.2).

Также пожизненно дисквалифицирован Адиль Нагиев, последней командой которого был "Шамахы", выступающий в Премьер-лиге Мисли.

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