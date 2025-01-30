Последняя еврокубковая гастроль "Карабаха"

«Карабах» завершает еврокубковую кампанию. Сегодня в Пирее он проведет свой последний матч основной сетки Лиги Европы по футболу против «Олимпиакоса». С турнирной точки зрения игра не имеет особого значения и агдамцам остается лишь показать хороший футбол против победителя Лиги Конференций.

Как передает İdman.biz, чемпион Азербайджана в этом сезоне слабо смотрится на международной арене. Неделей ранее домашнее поражение от румынского ФКСБ (2:3) лишило команду последних теоретических шансов побороться на плей-офф. И учитывая демонстрируемый футбол в Лиге Европы по ходу сезонаы, очевидно, что «Карабах» далек от своих лучших образцов. В этом смысле каждый новый матч может рассматриваться как возможность вновь нащупать свою игру и показать, на что способна команда. И поединок в Греции будет именно из таких.

У агдамцев сейчас достаточно много игровых сложностей, которые надо постараться нивелировать. Одна из них - это слабые действия при стандартах. Три гола, пропущенные после угловых от ФКСБ, а также мяч в том же стиле от «Туран-Товуза», говорят о том, что проблема достаточно серьезная. Также пропала креативность в атаке после ухода Жуниньо, которую теперь сложно восполнить. Где-то приходится действовать с листа.

В свою очередь, «Олимпиакос» уже обеспечил себе место в плей-офф. Он идет 12-ми в таблице, что позволяет выйти в 1/16 финала. Но от восьмой позиции, которая позволяет начать плей-офф с 1/8 финала, команду отделяет лишь два балла. Неделей ранее греки обыграл на выезде «Порту» (1:0), показав, что находится в хорошей форме.

Безусловно, «Олимпиакос» мотивирован на победу и будет играть первым номером. Тогда как гостям предстоит уповать на контратаки и не забывать об обороне. И постараться завершить еврокубковую кампанию на мажорной ноте.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz