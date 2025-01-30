Объявлены судьи матча "Зиря" - "Карабах"

Объявлены назначения матчей 21-го тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что также объявлены судьи на матчи тура, который стартует завтра.

Центральный матч тура был доверен Равану Хамзазаде. Он будет судить матч "Зиря" - "Карабах".

Отметим, что тур продлится три дня.

Премьер-лига Мисли

XXI тур

31 января

«Кяпаз» - «Сабах»

Судьи: Фарид Гаджиев, Зохраб Аббасов, Асиман Азизли, Али Алиев

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Намик Гусейнов

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Намиг Алиев

Стадион города Товуз. 16:00

«Нефтчи» – «Шамахы»

Судьи: Рашад Ахмедов, Акиф Амирали, Рахиль Рамазанов, Камранбей Рагимов

VAR: Эльчин Масиев

AVAR: Эльшад Абдуллаев

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Асиф Алиев

«Нефтчи Арена». 18:30

1 февраля

«Туран Товуз» – «Сабаил»

Судьи: Турал Гурбанов, Вусал Мамедов, Рахман Имами, Эльвин Байрамов

VAR: Рауф Аллахвердиев

AVAR: Камран Байрамов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Нариман Ахундов

Стадион города Товуз. 16:00

«Сумгайыт» – «Араз-Нахчыван»

Судьи: Джавид Джалилов, Муслим Алиев, Эйюб Ибрагимов, Камран Алиев

VAR: Алияр Агаев

AVAR: Зейнал Зейналов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Анар Шихалиев

Сумгайытский городской стадион имени М. Гусейнзаде. 18:30

2 февраля

«Зиря» - «Карабах»

Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Эльчин Масиев

HAS: Рауф Джаббаров

AVAR: Парвин Талыбов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева

СК "Зиря". 19:00

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