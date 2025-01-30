Объявлены судьи матча "Зиря" - "Карабах"

Объявлены назначения матчей 21-го тура Премьер-лиги Мисли по футболу.
İdman.biz сообщает, что также объявлены судьи на матчи тура, который стартует завтра.
Центральный матч тура был доверен Равану Хамзазаде. Он будет судить матч "Зиря" - "Карабах".
Отметим, что тур продлится три дня.
Премьер-лига Мисли
XXI тур
31 января
«Кяпаз» - «Сабах»
Судьи: Фарид Гаджиев, Зохраб Аббасов, Асиман Азизли, Али Алиев
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Намик Гусейнов
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Намиг Алиев
Стадион города Товуз. 16:00
«Нефтчи» – «Шамахы»
Судьи: Рашад Ахмедов, Акиф Амирали, Рахиль Рамазанов, Камранбей Рагимов
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Асиф Алиев
«Нефтчи Арена». 18:30
1 февраля
«Туран Товуз» – «Сабаил»
Судьи: Турал Гурбанов, Вусал Мамедов, Рахман Имами, Эльвин Байрамов
VAR: Рауф Аллахвердиев
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Нариман Ахундов
Стадион города Товуз. 16:00
«Сумгайыт» – «Араз-Нахчыван»
Судьи: Джавид Джалилов, Муслим Алиев, Эйюб Ибрагимов, Камран Алиев
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Зейнал Зейналов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Анар Шихалиев
Сумгайытский городской стадион имени М. Гусейнзаде. 18:30
2 февраля
«Зиря» - «Карабах»
Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Эльчин Масиев
HAS: Рауф Джаббаров
AVAR: Парвин Талыбов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева
СК "Зиря". 19:00
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