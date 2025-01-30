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Объявлены судьи матча "Зиря" - "Карабах"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Января 2025 11:55
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Объявлены судьи матча "Зиря" - "Карабах"

Объявлены назначения матчей 21-го тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что также объявлены судьи на матчи тура, который стартует завтра.

Центральный матч тура был доверен Равану Хамзазаде. Он будет судить матч "Зиря" - "Карабах".

Отметим, что тур продлится три дня.

Премьер-лига Мисли
XXI тур
31 января

«Кяпаз» - «Сабах»
Судьи: Фарид Гаджиев, Зохраб Аббасов, Асиман Азизли, Али Алиев
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Намик Гусейнов
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Намиг Алиев
Стадион города Товуз. 16:00

«Нефтчи» – «Шамахы»
Судьи: Рашад Ахмедов, Акиф Амирали, Рахиль Рамазанов, Камранбей Рагимов
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Асиф Алиев
«Нефтчи Арена». 18:30

1 февраля

«Туран Товуз» – «Сабаил»
Судьи: Турал Гурбанов, Вусал Мамедов, Рахман Имами, Эльвин Байрамов
VAR: Рауф Аллахвердиев
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Нариман Ахундов
Стадион города Товуз. 16:00

«Сумгайыт» – «Араз-Нахчыван»
Судьи: Джавид Джалилов, Муслим Алиев, Эйюб Ибрагимов, Камран Алиев
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Зейнал Зейналов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Анар Шихалиев
Сумгайытский городской стадион имени М. Гусейнзаде. 18:30

2 февраля

«Зиря» - «Карабах»
Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Эльчин Масиев
HAS: Рауф Джаббаров
AVAR: Парвин Талыбов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева
СК "Зиря". 19:00

İdman.biz

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