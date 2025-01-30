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100-летний соперник "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Января 2025 11:24
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100-летний соперник "Карабаха"

Восьмой соперник «Карабаха» в Лиге Европы по футболу - знакомая команда. Правда, «Олимпиакос», пропустивший от нашей команды два сезона назад в Пирее три безответных гола, остался не совсем доволен этой встречей.

Хотя мы хорошо знакомы с этим греческим клубом, İdman.biz решил взглянуть на прошлое и настоящее 100-летнего соперника.

Клуб, основанный в 1925 году, 10 марта отметит свое 100-летие. «Олимпиакос», выигравший первый чемпионат своей страны шесть лет спустя, завоевал этот титул в Греции рекордное количество раз - 47. Последнее чемпионство было в сезоне 2021/2022. Рекордным является и количество побед в национальном кубке - 28.

Представитель Пирея завершил прошлый чемпионат на третьем месте. В настоящее время они занимают первое место в текущем чемпионате, набрав 44 очка в 20 играх и опережая ближайшего соперника АЕК на четыре балла.

Если рассматривать историю международных выступлений, то запомнившимся результатами команды является два участия в четвертьфиналах Лиги чемпионов - в сезонах 1992/1993 и 1998/1999. Однако в мае прошлого года клуб добился наибольшего успеха в своей еврокубковой истории. Греческая команда, вышедшая в финал Лиги конференций, обыграла в решающем матче итальянскую «Фиорентину».

Текущий континентальный сезон команда начала с поражения. «Олимпиакос» проиграл французскому «Лиону» со счетом 0:2 в первом туре Лиги Европы. Это последнее поражение команды в турнире. В следующих шести играх три победы и три ничьи. «Брага», пропустившая в Пирее во втором туре три безответных гола, оказалась бессильна против греческой команды. В третьем и седьмом турах «Олимпиакос» вернулся из поездок в Швецию и Португалию, одержав победы с разницей в один гол над «Мальмё» и «Порту». В других матчах греки сыграли вничью 1:1 с «Рейнджерс» и 0:0 с ФКСБ и «Твенте». «Олимпиакос», который в настоящее время занимает в Лиге Европы 12-е место с 12 очками, уже обеспечил себе место в следующем этапе. Однако команда, которая рассчитывает продолжить свой путь не через плей-офф, а напрямую через 1/8 финала, рассчитывает отобрать три очка у «Карабаха». Правда, для попадания в восьмерку необходимо, чтобы некоторые матчи завершились благоприятно для греков.

Вугар Мамедов

İdman.biz

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