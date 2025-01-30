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"Олимпиакос" - "Карабах": кто фаворит?

Азербайджанский футбол
Новости
30 Января 2025 10:54
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"Олимпиакос" - "Карабах": кто фаворит?

Определился фаворит матча восьмого тура Лиги Европы по футболу «Олимпиакос» - «Карабах».

Как сообщает İdman.biz, в продолжающемся голосовании, проводимом на официальном сайте УЕФА, преимущество имеет команда хозяев поля.

63 процента опрошенных ожидают, что греческая команда победит на домашнем поле. Верящих в чемпиона Азербайджана - 33 процента. Еще четыре процента верят, что в Греции будет ничья.

Отметим, что матч «Олимпиакос» - «Карабах», который состоится в ночь с 30 на 31 января, начнется в 00:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

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