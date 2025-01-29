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Гурбан Гурбанов: "Нам предстоит играть против клуба с большими целями"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Января 2025 23:20
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Гурбан Гурбанов: "Нам предстоит играть против клуба с большими целями"

«Это наша последняя игра в Лиге Европы. Нам предстоит сразиться с очень серьезным соперником».

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции перед матчем с «Олимпиакосом» (Греция), который состоится в рамках VIII тура Лиги Европы УЕФА по футболу.

Опытный специалист выразил желание добиться успешного результата, показав хорошую игру в последней игре этапа:

"Я не сомневаюсь, что у «Олимпиакоса» есть амбиции выиграть Лигу Европы и в этом сезоне. В прошлом сезоне эта команда выиграла Лигу конференций. Нам предстоит играть против клуба с большими целями. Мы хотим сыграть хорошо и добиться успешного результата в нашем последнем матче. Нелегко работать в одной команде долгое время. Футбол - командная игра, и в ходе работы должны происходить постоянные изменения. На протяжении многих лет ты приглашаешь в команду новых игроков и работаешь над тем, чтобы обеспечить дальнейший успех. Мне повезло работать с хорошим руководством. У нас очень хорошее руководство и администраторы. Они всегда были со мной в формировании амбициозной команды. Они упорно трудились, чтобы обеспечить нам успешный результат. В футболе были случаи, когда тренер работал в одной и той же команде в течение длительного времени. У нас тот же случай".

İdman.biz

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