Второе Пирейское испытание "Карабаха"

Завтра азербайджанская футбольная команда «Карабах», выступающая в Лиге Европы, встретится с в гостях греческим «Олимпиакосом».
Как сообщает İdman.biz, матч восьмого тура Лиги Европы станет 15-м еврокубковым поединком между азербайджанскими и греческими командами.
В предыдущих 14 матчах преимущество было у представителей Эллады. Наши команды, выигравшие три раза, проиграли четырежды. Если завтра победит «Карабах», этот показатель будет сбалансированным.
Ровно половина предыдущих встреч - семь - завершились вничью. Разница мячей в пользу азербайджанских клубов - 11-9.
И «Карабах», и «Олимпиакос» сыграли по четыре матча против команды соперника. Два из них состоялись между двумя командами на групповом этапе Лиги Европы в сезоне 2021/22. Тогда команда Гурбана Гурбанова одержала разгромную победу в Пирее. В это время на стадионе имени Георгиоса Караискакиса голы забили Рамиль Шейдаев, Овусу Квабена и Марко Вешович. Агдамская команда будет бороться за три очка во второй поездке в Пирей. В матче команд в Баку голов забито не было.
«Карабах» не пропустил ни одного гола в четырех матчах против греков. Наш представитель одержал три победы и лишь однажды сыграл вничью.
2012/13, Лига Европы
«Астерас» – «Интер» – 1:1, 1:1, пен. 8:9
2015/16, Лига Европы
«Габала» – «Панатинаикос» – 0:0, 2:2
«Габала» – ПАОК – 0:0, 0:0
2016/17, Лига Европы
«Карабах» – ПАОК – 2:0, 1:0
2017/18, Лига Европы
Панатинаикос – Габала – 1:0, 2:1
2021/22, Лига чемпионов
«Олимпиакос» – «Нефтчи» – 1:0, 1:0
2022/23, Лига Европы
Олимпиакос – Карабах – 0:3, 0:0
Отметим, что матч «Олимпиакос» - «Карабах» начнется в 00:00 по бакинскому времени в ночь с 30 на 31 января.
Вугар Хейруллаев
İdman.biz