Второе Пирейское испытание "Карабаха"

Завтра азербайджанская футбольная команда «Карабах», выступающая в Лиге Европы, встретится с в гостях греческим «Олимпиакосом».

Как сообщает İdman.biz, матч восьмого тура Лиги Европы станет 15-м еврокубковым поединком между азербайджанскими и греческими командами.

В предыдущих 14 матчах преимущество было у представителей Эллады. Наши команды, выигравшие три раза, проиграли четырежды. Если завтра победит «Карабах», этот показатель будет сбалансированным.

Ровно половина предыдущих встреч - семь - завершились вничью. Разница мячей в пользу азербайджанских клубов - 11-9.

И «Карабах», и «Олимпиакос» сыграли по четыре матча против команды соперника. Два из них состоялись между двумя командами на групповом этапе Лиги Европы в сезоне 2021/22. Тогда команда Гурбана Гурбанова одержала разгромную победу в Пирее. В это время на стадионе имени Георгиоса Караискакиса голы забили Рамиль Шейдаев, Овусу Квабена и Марко Вешович. Агдамская команда будет бороться за три очка во второй поездке в Пирей. В матче команд в Баку голов забито не было.

«Карабах» не пропустил ни одного гола в четырех матчах против греков. Наш представитель одержал три победы и лишь однажды сыграл вничью.

2012/13, Лига Европы

«Астерас» – «Интер» – 1:1, 1:1, пен. 8:9

2015/16, Лига Европы

«Габала» – «Панатинаикос» – 0:0, 2:2

«Габала» – ПАОК – 0:0, 0:0

2016/17, Лига Европы

«Карабах» – ПАОК – 2:0, 1:0

2017/18, Лига Европы

Панатинаикос – Габала – 1:0, 2:1

2021/22, Лига чемпионов

«Олимпиакос» – «Нефтчи» – 1:0, 1:0

2022/23, Лига Европы

Олимпиакос – Карабах – 0:3, 0:0

Отметим, что матч «Олимпиакос» - «Карабах» начнется в 00:00 по бакинскому времени в ночь с 30 на 31 января.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz