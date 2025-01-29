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CIES верит в прогресс "Сабаха" и "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Января 2025 18:08
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CIES верит в прогресс "Сабаха" и "Нефтчи"

Определились команды, от которых ожидают наибольший прогресс в Премьер-лиге Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что CIES представил отчет о 42 сильнейших лигах мира.

Список, в который также включен чемпионат Азербайджана, отражает средний результат каждого клуба за прошедшую часть сезона, а также то, что от них ожидается в предстоящих турах. Таблица отсортирована от большего к меньшему.

CIES ожидает наибольшего развития в Азербайджане от "Сабаха". Бакинская команда в первых 20 турах в среднем набирала 1,40 очка (всего 28). Прогнозируется, что представитель столицы в следующих 16 турах наберет в среднем 1,86 очка.

Если «Нефтчи» по этому показателю второй, то «Туран Товуз» - третий. Эксперты не доверяют «Сабаилу» и «Араз-Нахчывану».

İdman.biz

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