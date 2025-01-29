В играх чемпионата Азербайджана будет почтена память Тофика Бахрамова

«Тофик Бахрамов является примером не только для молодых судей, но и для тренеров и футболистов. Он, воозможно, единственный футбольный арбитр в мире, в честь которого назван большой стадион».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, об этом заявил журналистам исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев.

Сегодня руководство АФФА посетило могилу всемирно известного азербайджанского арбитра Тофика Бахрамова по случаю его 100-летнего юбилея. Выступая перед журналистами во время визита, Гаджиев заявил, что покойный арбитр оставил глубокий след в азербайджанском футболе. Он добавил, что будет проведен ряд мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения известного судьи:

"Учитывая все это, в соответствии с поручениями, данными президентом АФФА Ровшаном Наджафом с последних месяцев прошлого года, в 2025 году был проведен ряд различных мероприятий, посвященных памяти Тофика Бахрамова. В качестве одного из таких событий следует отметить выпуск в обращение новых почтовых марок, посвященных 100-летию Тофика Бахрамова. Также память Тофика Бахрамова будет почтена во время игр, которые пройдут в эти выходные в рамках XXI тура Премьер-лиги Мисли. Кроме того, различные мероприятия проведет Союз ветеранов футбола Азербайджана. АФФА оказала этому профсоюзу определенную поддержку. Имя Тофика Бахрамова дорого азербайджанскому футболу".

Отметим, что Бахрамов вошел в историю как первый лайнсмен, удостоенный «Золотого свистка».

İdman.biz