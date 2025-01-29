Физули Мамедов: "Наша цель - как можно скорее решить проблемы в "Мингячевире" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz с Физули Мамедовым, главным тренером команды «Мингячевир», выступающей в Первой лиге Азербайджана по футболу.

- Как вы оцениваете нынешнее положение вашей новой команды?

- Мы стараемся максимально использовать имеющееся у нас время. Думаю, что теперь "Мингячевир" добьется лучших результатов. Правда, команда пока не достигла желаемого нами уровня. Причин этому много. Одна из главных причин заключается в том, что некоторые игроки присоединились к команде рано, а другие - поздно. Подобные моменты неизбежно создают определенные проблемы. Наша задача, тренеров, - преодолеть эти недостатки. Наша цель - как можно быстрее решать проблемы в команде.

- После вашего приезда «Мингячевир» внезапно расстался с шестью своими игроками. Можно ли считать этот шаг начальным этапом реформ?

- На самом деле, с момента моего прихода команду покинули только двое из шести игроков. До этого момента три игрока были отстранены, а один получил травму. Один из игроков сам сказал, что хочет покинуть клуб. Он даже сказал, что хочет уйти не только из команды, но и из футбола в целом. Мы больше ничего не могли с этим поделать.

- Какая работа ведется по укреплению команды?

- В настоящее время ведутся переговоры о трансферах. Мы должны использовать предоставленную нам возможность и стать как можно сильнее. Пока не хочу говорить о трансферах. Потому что есть те, кто говорит, что мы в одном шаге от подписания контракта. Я не могу назвать конкретные трансферы, поскольку есть вероятность, что решения по некоторым из них не будут приняты. Не хочу торопиться. Однако мы предоставим информацию, как только процессы будут полностью завершены.

- Какова главная цель команды в этом сезоне?

- Наша главная цель в этом сезоне - остаться в Первой лиге. Мы делаем для этого все возможное и будем продолжать это делать. В новом сезоне «Мингячевир» будет бороться за более масштабные цели.

- Если вы формируете команду на новый сезон, тогда почему подписали с последним трансфером Мурадом Дадашевым пятимесячный контракт?

- Мурад принадлежит "Туран Товузу" по контракту. Нам удалось арендовать его на пять месяцев. Поэтому нам удалось заключить соглашение только на этот период. Если бы у Мурада не было контракта с «Туран Товузом», мы могли бы подписать с ним долгосрочный контракт.

- Неудачное выступление «Нефтчи» стало одной из главных тем обсуждения в спортивном сообществе в последнее время. Что вы думаете о своей бывшей команде?

- Желаю «Нефтчи» только успехов. Больше ничего не могу сказать по этому поводу.

Айтадж Сахяд

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