Аслан Керимов о "Карабахе": "Критика должна восприниматься нормально"

«Когда результаты «Карабаха» не удовлетворяют болельщиков, они могут высказать критическое мнение».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sport24.az бывший футболист «Карабаха» Аслан Керимов.

Он сказал следующее о тех, кто критиковал команду и Гурбана Гурбанова за недавнее неудачное выступление «Карабаха»:

"Призыв к отставке Гурбана Гурбанова был нонсенсом. Было бы смешно, если бы тренер, который вывел «Карабах» на такой уровень, ушел в отставку. Но когда результаты оказались неутешительными, возникла необходимость в критике. Почему нет? Если кто-то высказывает критическое мнение, когда есть недостатки, это следует воспринимать как нормальное явление. Работа, проделанная в «Карабахе» за почти 10 лет, очевидна. Но критика - это нормально. По всему миру критикуют главных тренеров, столкнувшихся с неудачами".

Отметим, что неудачное выступление представителя Агдама в последних двух играх вызвало недовольство болельщиков в социальных сетях. Некоторые высказывают критические мнения о команде и главном тренере.

İdman.biz