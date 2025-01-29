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Аслан Керимов о "Карабахе": "Критика должна восприниматься нормально"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Января 2025 17:02
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Аслан Керимов о "Карабахе": "Критика должна восприниматься нормально"

«Когда результаты «Карабаха» не удовлетворяют болельщиков, они могут высказать критическое мнение».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sport24.az бывший футболист «Карабаха» Аслан Керимов.

Он сказал следующее о тех, кто критиковал команду и Гурбана Гурбанова за недавнее неудачное выступление «Карабаха»:

"Призыв к отставке Гурбана Гурбанова был нонсенсом. Было бы смешно, если бы тренер, который вывел «Карабах» на такой уровень, ушел в отставку. Но когда результаты оказались неутешительными, возникла необходимость в критике. Почему нет? Если кто-то высказывает критическое мнение, когда есть недостатки, это следует воспринимать как нормальное явление. Работа, проделанная в «Карабахе» за почти 10 лет, очевидна. Но критика - это нормально. По всему миру критикуют главных тренеров, столкнувшихся с неудачами".

Отметим, что неудачное выступление представителя Агдама в последних двух играх вызвало недовольство болельщиков в социальных сетях. Некоторые высказывают критические мнения о команде и главном тренере.

İdman.biz

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