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УЕФА оштрафовал "Карабах" на 26 000 евро

Азербайджанский футбол
Новости
3 Декабря 2024 11:20
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УЕФА оштрафовал "Карабах" на 26 000 евро

УЕФА оштрафовал клуб "Карабах" на 26 000 евро.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Report", причиной этому стало произошедшее в матче Лиги Европы УЕФА "Карабах" - "Аякс" (Нидерланды) в Баку.

«Карабах» заплатит 14 000 евро за «неподобающее поведение команды» (3 красных, 5 желтых карточек).

За использование лазера в указанной игре представитель Агдама оштрафован на 12 000 евро.

Матч III тура Лиги Европы УЕФА завершился победой гостей - 3:0. В составе команды "Карабах" Жулио Ромао и тренер Чудомир Чакаров получили красные карточки, Эльвин Джафаргулиев был удален с поля после второй желтой карточки. Кроме того, желтыми карточками были наказаны и другие игроки - Аббас Гусейнов, Яссин Бензия, Кевин Медина, Марко Янкович, а также главный тренер Гурбан Гурбанов.

Отметим, что ранее в начале сезона УЕФА оштрафовал "Карабах" на 28,5 тысяч евро.

İdman.biz

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