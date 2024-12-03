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Главный тренер соперника нашей сборной: "По сравнению с первой встречей мы немного перестроились тактически"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Декабря 2024 10:56
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Главный тренер соперника нашей сборной: "По сравнению с первой встречей мы немного перестроились тактически"

Главный тренер женской национальной сборной Юрий Красножан подвел итоги второго матча с Азербайджаном. Как сообщает İdman.biz, игра прошла 2 декабря на учебно-тренировочной базе ФК «Сочи» и закончилась победой россиянок со счетом 1:0.

"По сравнению с первой встречей мы немного перестроились тактически в плане ведения игры в обороне. И были сомнения, что девочки до конца усвоили этот материал, потому что, по большому счету, одна тренировка прошла. Благодарен им за это, что они услышали и попытались сделать. Это один момент. Второй момент, вы говорите, трансляции не было, но если бы была одна игра транслировалась, я бы выбрал показать вторую, которая сегодня прошла. По содержанию она с нашей стороны была гораздо качественнее и лучше.

Итоги? С учетом того, что ровно половина – это девочки, которые не имели опыта игры за сборной, или имели в виде одного или двух вызовов, я очень рад. К концу сбора мы стали командой, сплотились - и не только в быту, но и на поле. Стало лучше понимание. Поражаешься, когда за неделю, при огромном желании каждой девочки, игроки могут вот так превратиться в команду.

Хороший сбор, хороший год, соперники серьезного уровня у нас были. Да, был матч с Кореей, где мы проиграли 0:3, но он сослужил добрую службу. И игрокам, которые поняли уровень, на котором нужно соревноваться, и для нас, тренеров, это были этапные матчи. Поэтому в целом год оцениваем позитивно: вырисовывается обойма, сформированы составы, которыми мы будем готовы вернуться в любой момент", - сказал Красножан.

Отметим, что сборная России выиграла оба товарищеских матча с Азербайджаном с одинаковым счетом 1:0.

İdman.biz

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