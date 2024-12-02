Шахрияр Алиев: "Самый сложный соперник достался нам" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью капитана азербайджанской футбольной команды «Туран Товуз» Шахрияра Алиева сайту apasport.az

- «Туран Товуз» проиграл в матче Премьер-лиги Мисли «Араз-Нахчывану». Выиграв, вы могли приблизиться к ним. Наверное, вы этого хотели?

- Мы хорошо подготовились к игре. Хорошо проанализировали соперника. Победой в этом матче мы хотели сократить разницу в очках с «Араз-Нахчываном». Соперник сыграл так, как мы думали. У нас была пара голевых эпизодов в первом тайме. Но мы не смогли забить. Вместо этого «Араз-Нахчыван» поймал нас на контратаке и забил. Постараемся ликвидировать разницу в очках в следующих турах.

- Можно сказать, что вы проиграли из-за своей ошибки. Эммануэль Хакман не смог выбить мяч, и вы пропустили гол. Как вы думаете, почему «Туран Товуз» сам не смог создать голевые эпизоды перед воротами соперника?

- «Араз-Нахчыван» плотно играл в обороне. В таких играх создается максимум 2-3 голевых эпизода. Потому что соперник компактно и правильно играл в защите. У нас был шанс в первом тайме. Но забить не смогли. Мы исправим свои ошибки.

- В этом сезоне вы уже во второй раз проиграли «Араз-Нахчывану». Можно сказать, что соперник для вас неподходящий и сильный?

- Да, «Араз-Нахчыван» - сильная команда. Качество игроков хорошее. Мы проиграли им дважды. Но, возможно, могли не проиграть обе игры. Пропустили голы из-за собственных ошибок. Хотим сократить разрыв в очках между нами до следующей очной встречи. Верю, что мы это сделаем. Мы сыграем с ними еще дважды.

- «Туран Товуз» на данный момент идет на третьем месте и отстает от «Араза» на девять очков. Возможно, теперь их будет сложно догнать?

– Да, девять очков - это большая разница. Но до конца чемпионата осталось много игр. Нам нужно стараться добиться максимального результата в каждой игре и хотя бы остаться на этом месте. Лига очень сложная, команды близки друг к другу. Все складывается очень сложно.

- «Туран Товуз» не может победить с 12-го тура. Как вы думаете, наблюдается спад в игровом плане или вам просто не везет в играх?

- Есть игры, которые мы не выиграли. Мы сыграли вничью с «Карабахом», а еще есть матч с «Сабахом». «Сабах» тоже стал командой, которая каждый год играет за чемпионство. «Араз-Нахчыван» вы тоже увидели, это хорошая команда. Незапланированная потеря очков случилась только в матче с аутсайдером «Сабаилом». Но в той игре «Сабаил» играл хорошо. Конкуренты тоже нас анализируют. Я бы не сказал, что это фактор удачи. Будем стараться совершенствоваться, выполнять задания главного тренера и зарабатывать очки.

- «Сабах» - ваш соперник в 1/8 финала национального кубка. Можно ли сказать, что вам выпал самый сильный соперник в кубке? Насколько реально, что вы пройдете «Сабах»?

- Да, если смотреть на другие пары, у нас самый сложный соперник. «Сабах» в последнее время находится в хорошей форме, день ото дня играет лучше. Они показали это своими встречами. Свою игру они показали и в матче чемпионата в Товузе. У команды новый главный тренер. Он вносит изменения в игровую систему. Мы постараемся выполнить задачи, поставленные нашим главным тренером, и пройти в следующий этап. Если получится, выйдем до 1/4 финала.

- В целом, какие задачи у «Туран Товуза» в кубке?

- Мы будем максимально бороться за первые места и в чемпионате, и в кубке. Будем бороться до конца. Если у нас есть шанс и в кубке, то мы хотим продвигаться и в нем. Сейчас думаем об игре с «Сабахом». Если мы выиграем этот матч, то сможем подумать о следующих этапах.

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