"Гол месяца" будут выбирать они

Изменены условия проекта «Гол месяца», реализуемого Профессиональной футбольной лигой в соревнованиях Премьер-лиги Мисли, I лиги и II лиги.
Как сообщает İdman.biz, победителей определят не результаты голосования на странице ПФЛ в Facebook, как это было ранее, а специально подобранное жюри в составе 11 человек .
В состав жюри входят следующие лица:
1. Эльхан Самедов – президент Профессиональной футбольной лиги
2. Фернанду Сантуш – главный тренер национальной сборной
3. Турал Пириев – исполнительный директор Фонда развития футбола
4. Волкан Уст - генеральный директор телеканала "CBC Sport"
5. Джахангир Гасанзаде – технический директор АФФА
6. Агасалим Мирджавадов – член Тренерского комитета АФФА
7. Назим Алиев – футбольный специалист
8. Назим Сулейманов – футбольный специалист
9. Ариф Асадов – футбольный специалист
10. Аслан Керимов – футбольный специалист
11. Махмуд Гурбанов – футбольный специалист.
Отметим, что в случае равенства результатов голосования окончательное решение находится в компетенции Профессиональной футбольной лиги.
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