"Гол месяца" будут выбирать они

Изменены условия проекта «Гол месяца», реализуемого Профессиональной футбольной лигой в соревнованиях Премьер-лиги Мисли, I лиги и II лиги.

Как сообщает İdman.biz, победителей определят не результаты голосования на странице ПФЛ в Facebook, как это было ранее, а специально подобранное жюри в составе 11 человек .

В состав жюри входят следующие лица:

1. Эльхан Самедов – президент Профессиональной футбольной лиги

2. Фернанду Сантуш – главный тренер национальной сборной

3. Турал Пириев – исполнительный директор Фонда развития футбола

4. Волкан Уст - генеральный директор телеканала "CBC Sport"

5. Джахангир Гасанзаде – технический директор АФФА

6. Агасалим Мирджавадов – член Тренерского комитета АФФА

7. Назим Алиев – футбольный специалист

8. Назим Сулейманов – футбольный специалист

9. Ариф Асадов – футбольный специалист

10. Аслан Керимов – футбольный специалист

11. Махмуд Гурбанов – футбольный специалист.

Отметим, что в случае равенства результатов голосования окончательное решение находится в компетенции Профессиональной футбольной лиги.

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