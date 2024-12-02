Будущее нашего футбола: поражения со счетом 3:43

Осень 2024 года выдалась печальной для азербайджанского футбола.

İdman.biz сообщает, что национальные сборные, являющиеся лицом нашего футбола, завершили год фиаско.

И мужская, и женская основные сборные, а также сборная U-21 в очередной раз разочаровали болельщиков. Хуже сложилась судьба команд U-17 и U-19.

U-17 и U-19 обычно означают будущее футбола страны. А результаты наших сборных вселяют пессимизм, который можно выразить только словами «завтра не будет».

Мужские и женские сборные U-17 и U-19 запомнились позорными результатами в отборочном этапе чемпионата Европы. Наши представители, принявшие участие в первом таком матче 30 октября, за 34 дня сыграли 11 отборочных игр.

Только в двух из этих матчей наши футболисты сыграли вничью, а в остальных 9 матчах проиграли. 8 поражений были с большим счетом, среди них были и позорные результаты 0:8 и 0:10.

Количество пропущенных голов за 34 дня симметрично - 43 гола. Наши команды отличились всего 3 раза и завершили осень поражениями с общим счетом 3:43.

Женские национальные сборные играли неудачнее. Две команды, проигравшие по пять раз в пяти играх, пропустили 27 мячей. 13 пропущеных пришлось на долю U-17, 14 - U-19. Но последние сыграли не два, а три матча.

Наши мужские команды забили три гола, пропустили 16. U-17 отличилась дважды, U-17 забила один раз. Обе пропустили по восемь голов.

30 октября. U-17 (девушки). Сербия – Азербайджан – 10:0

2 ноября. U-17 (девушки). Азербайджан – Люксембург – 0:3

13 ноября. U-19. Азербайджан – Исландия – 0:2

13 ноября. U-17. Венгрия – Азербайджан – 4:0

16 ноября. U-19. Ирландия – Азербайджан – 4:0

16 ноября. U-17. Греция – Азербайджан – 3:0

19 ноября. U-19. Молдова – Азербайджан – 2:2

19 ноября. U-17. Азербайджан – Румыния – 1:1

26 ноября. U-19 (девушки). Швейцария – Азербайджан – 8:0

29 ноября. U-19 (девушки). Эстония – Азербайджан – 3:0

2 декабря. U-19 (девушки). Азербайджан – Кипр – 0:3

Вугар Хейруллаев

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