2 Декабря 2024
RU

Будущее нашего футбола: поражения со счетом 3:43

Азербайджанский футбол
Новости
2 Декабря 2024 16:12
33
Будущее нашего футбола: поражения со счетом 3:43

Осень 2024 года выдалась печальной для азербайджанского футбола.

İdman.biz сообщает, что национальные сборные, являющиеся лицом нашего футбола, завершили год фиаско.

И мужская, и женская основные сборные, а также сборная U-21 в очередной раз разочаровали болельщиков. Хуже сложилась судьба команд U-17 и U-19.

U-17 и U-19 обычно означают будущее футбола страны. А результаты наших сборных вселяют пессимизм, который можно выразить только словами «завтра не будет».

Мужские и женские сборные U-17 и U-19 запомнились позорными результатами в отборочном этапе чемпионата Европы. Наши представители, принявшие участие в первом таком матче 30 октября, за 34 дня сыграли 11 отборочных игр.

Только в двух из этих матчей наши футболисты сыграли вничью, а в остальных 9 матчах проиграли. 8 поражений были с большим счетом, среди них были и позорные результаты 0:8 и 0:10.

Количество пропущенных голов за 34 дня симметрично - 43 гола. Наши команды отличились всего 3 раза и завершили осень поражениями с общим счетом 3:43.

Женские национальные сборные играли неудачнее. Две команды, проигравшие по пять раз в пяти играх, пропустили 27 мячей. 13 пропущеных пришлось на долю U-17, 14 - U-19. Но последние сыграли не два, а три матча.

Наши мужские команды забили три гола, пропустили 16. U-17 отличилась дважды, U-17 забила один раз. Обе пропустили по восемь голов.

30 октября. U-17 (девушки). Сербия – Азербайджан – 10:0
2 ноября. U-17 (девушки). Азербайджан – Люксембург – 0:3
13 ноября. U-19. Азербайджан – Исландия – 0:2
13 ноября. U-17. Венгрия – Азербайджан – 4:0
16 ноября. U-19. Ирландия – Азербайджан – 4:0
16 ноября. U-17. Греция – Азербайджан – 3:0
19 ноября. U-19. Молдова – Азербайджан – 2:2
19 ноября. U-17. Азербайджан – Румыния – 1:1
26 ноября. U-19 (девушки). Швейцария – Азербайджан – 8:0
29 ноября. U-19 (девушки). Эстония – Азербайджан – 3:0
2 декабря. U-19 (девушки). Азербайджан – Кипр – 0:3

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ондер Каравели: "Мы все очень гордимся достижениями "Карабаха"
18:34
Азербайджанский футбол

Ондер Каравели: "Мы все очень гордимся достижениями "Карабаха"

Турецкий специалист встретился с генеральным директором команды Эмрахом Челикелем
Главный тренер нашей сборной: "Нам сложно играть против таких команд, как Швейцария"
17:11
Азербайджанский футбол

Главный тренер нашей сборной: "Нам сложно играть против таких команд, как Швейцария"

Агаев объяснил слабость команды выбором игроков и тем, что чемпионат страны еще не начался
"Гол месяца" будут выбирать они
16:35
Азербайджанский футбол

"Гол месяца" будут выбирать они

Победителей определят не результаты голосования на странице ПФЛ в Facebook, как это было ранее
Джейхун Нуриев: "Нам по силам взять кубок" - ИНТЕРВЬЮ
15:33
Азербайджанский футбол

Джейхун Нуриев: "Нам по силам взять кубок" - ИНТЕРВЬЮ

Он рассказал о нестабильной игре своей команды в последних матчах
Дисквалификация на три игры от АФФА
15:15
Азербайджанский футбол

Дисквалификация на три игры от АФФА

На 83-й минуте игры "Гёйгёль" - "Шафа" ему была показана прямая красная карточка
Наша сборная снова проиграла с крупным счетом
14:51
Азербайджанский футбол

Наша сборная снова проиграла с крупным счетом

Азербайджан пропустил в общей сложности 14 мячей в трех матчах

Самое читаемое

"Араз-Нахчыван" продолжил победную серию, удачный дебют Березуцкого - ВИДЕО
29 Ноября 20:55
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" продолжил победную серию, удачный дебют Березуцкого - ВИДЕО

Сегодня стартовал 15-й тур Премьер-лиги
Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов
1 Декабря 11:48
Виды спорта

Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов

Олимпийский чемпион дзюдоист Хидаят Гейдаров вновь возглавляет таблицу
Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" разгромила "Сумгайыт" - ВИДЕО
30 Ноября 18:50
Азербайджанский футбол

Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" разгромила "Сумгайыт" - ВИДЕО

Сегодня прошли очередные игры в Премьер-лиге
Чемпионат Азербайджана: определились победители еще в семи весах
30 Ноября 19:14
Дзюдо

Чемпионат Азербайджана: определились победители еще в семи весах

За медали боролись 112 дзюдоистов