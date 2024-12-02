Наша сборная снова проиграла с крупным счетом

Женская сборная Азербайджана U-19 провела свою третью игру в отборочном этапе чемпионата Европы.
Как сообщает İdman.biz, наша команда, находящаяся в 5-й группе Лиги B, в своем последнем матче встречалась с Кипром.
Азербайджан, пропустивший в первом туре 8 безответных мячей от Швейцарии, а затем 3 безответных мяча от Эстонии, на этот раз снова покинул поле, не заработав очков. Воспитанники Хабиба Агаева проиграли в матче группового этапа хозяевам поля - 0:3.
Таким образом, наша команда, потерпевшая тяжелые поражения во всех трех играх, финишировала последней в группе. Азербайджан пропустил в общей сложности 14 мячей в трех матчах.
Отметим, что в другой встрече группы встретились Эстония и Швейцария. Последние победили со счетом 2:0.
Отборочный этап чемпионата Европы
Лига B, 5-я группа
III тур, 2 декабря
13:00. Азербайджан (U-19) – Кипр (U-19) – 0:3
Голы: София Виктория Макбет, 12, Андреа Роуз Кьюсик, 41, София Кристина Милона, 82
Стадион «Peyia Municipal»
|
1
|
Швейцария
|
3
|
3
|
0
|
0
|
13-0
|
9
|
2
|
Эстония
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-2
|
6
|
3
|
Кипр
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-6
|
3
|
4
|
Азербайджан
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0-14
|
0
İdman.biz