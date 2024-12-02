2 Декабря 2024
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Наша сборная снова проиграла с крупным счетом

Азербайджанский футбол
Новости
2 Декабря 2024 14:51
18
Наша сборная снова проиграла с крупным счетом

Женская сборная Азербайджана U-19 провела свою третью игру в отборочном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, наша команда, находящаяся в 5-й группе Лиги B, в своем последнем матче встречалась с Кипром.

Азербайджан, пропустивший в первом туре 8 безответных мячей от Швейцарии, а затем 3 безответных мяча от Эстонии, на этот раз снова покинул поле, не заработав очков. Воспитанники Хабиба Агаева проиграли в матче группового этапа хозяевам поля - 0:3.

Таким образом, наша команда, потерпевшая тяжелые поражения во всех трех играх, финишировала последней в группе. Азербайджан пропустил в общей сложности 14 мячей в трех матчах.

Отметим, что в другой встрече группы встретились Эстония и Швейцария. Последние победили со счетом 2:0.

Отборочный этап чемпионата Европы
Лига B, 5-я группа
III тур, 2 декабря

13:00. Азербайджан (U-19) – Кипр (U-19) – 0:3
Голы: София Виктория Макбет, 12, Андреа Роуз Кьюсик, 41, София Кристина Милона, 82
Стадион «Peyia Municipal»

1

Швейцария

3

3

0

0

13-0

9

2

Эстония

3

2

0

1

6-2

6

3

Кипр

3

1

0

2

3-6

3

4

Азербайджан

3

0

0

3

0-14

0

İdman.biz

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