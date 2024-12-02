Наша сборная снова проиграла с крупным счетом

Женская сборная Азербайджана U-19 провела свою третью игру в отборочном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, наша команда, находящаяся в 5-й группе Лиги B, в своем последнем матче встречалась с Кипром.

Азербайджан, пропустивший в первом туре 8 безответных мячей от Швейцарии, а затем 3 безответных мяча от Эстонии, на этот раз снова покинул поле, не заработав очков. Воспитанники Хабиба Агаева проиграли в матче группового этапа хозяевам поля - 0:3.

Таким образом, наша команда, потерпевшая тяжелые поражения во всех трех играх, финишировала последней в группе. Азербайджан пропустил в общей сложности 14 мячей в трех матчах.

Отметим, что в другой встрече группы встретились Эстония и Швейцария. Последние победили со счетом 2:0.

Отборочный этап чемпионата Европы

Лига B, 5-я группа

III тур, 2 декабря

13:00. Азербайджан (U-19) – Кипр (U-19) – 0:3

Голы: София Виктория Макбет, 12, Андреа Роуз Кьюсик, 41, София Кристина Милона, 82

Стадион «Peyia Municipal»

1 Швейцария 3 3 0 0 13-0 9 2 Эстония 3 2 0 1 6-2 6 3 Кипр 3 1 0 2 3-6 3 4 Азербайджан 3 0 0 3 0-14 0

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