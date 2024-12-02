Объявлены арбитры матча "Туран Товуз" - "Сабах"

Стали известны назначения матчей 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Матчи этапа, который начнется завтра, продлятся два дня. На поединок команд Премьер-лиги «Туран Товуз» и «Сабах» был назначен Ингилаб Мамедов. Матч «Зиря» - «Шамахы» отсудит Алияр Агаев.

Кубок Азербайджана

1/8 финала

3 декабря

«Гарадаг Локбатан» - «Сабаил»

Судьи: Али Алиев, Эйюб Ибрагимов, Тарлан Талибзаде, Вугар Гасанлы

VAR: Турал Гурбанов

AVAR: Парвин Талыбов

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

«АСКО Арена». 15:00

«Араз-Нахчыван» - «Мингячевир»

Судьи: Акпер Ахмедов, Муслим Алиев, Ширмамед Мамедов, Сабухи Байрамов.

Судья-инспектор: Вусал Алиев

«Лив Бона Деа Арена». 16:00

"Туран Товуз" - "Сабах"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Ниджат Исмаиллы

VAR: Рашад Ахмедов

AVAR: Джамиль Гулиев

Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов

Товузский городской стадион. 18:00

4 декабря

«Габала» – «Карабах»

Судьи: Рауф Джабаров, Рахман Имами, Карим Зейналов, Раван Хамзазаде

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Габалинский городской стадион. 16:00

«Кяпаз» - «Имишли»

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Джамиль Гулиев, Зограб Аббасов, Руслан Гулиев

VAR: Ингилаб Мамедов

AVAR: Намик Гусейнов

Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов

Товузский городской стадион. 16:00

«Нефтчи» — «Дифаи»

Судьи: Эльвин Байрамов, Парвин Талыбов, Гульнура Акбарзаде, Намиг Бакиров

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

«Нефтчи Арена». 18:00

«Зиря» - «Шамахы»

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Джавид Джалилов

VAR: Фарид Гаджиев

AVAR: Вусал Мамедов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Стадион Зиря СК. 19:00

«Сумгаит» - МОИК

Судьи: Рауф Аллахвердиев, Асиман Азизли, Теймур Теймуров, Кямран Алиев

Судья-инспектор: Гулага Джабаров

Стадион имени Мехти Гусейнзаде. 19:00

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