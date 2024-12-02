Объявлены арбитры матча "Туран Товуз" - "Сабах"

Стали известны назначения матчей 1/8 финала Кубка Азербайджана.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
Матчи этапа, который начнется завтра, продлятся два дня. На поединок команд Премьер-лиги «Туран Товуз» и «Сабах» был назначен Ингилаб Мамедов. Матч «Зиря» - «Шамахы» отсудит Алияр Агаев.
Кубок Азербайджана
1/8 финала
3 декабря
«Гарадаг Локбатан» - «Сабаил»
Судьи: Али Алиев, Эйюб Ибрагимов, Тарлан Талибзаде, Вугар Гасанлы
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Парвин Талыбов
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
«АСКО Арена». 15:00
«Араз-Нахчыван» - «Мингячевир»
Судьи: Акпер Ахмедов, Муслим Алиев, Ширмамед Мамедов, Сабухи Байрамов.
Судья-инспектор: Вусал Алиев
«Лив Бона Деа Арена». 16:00
"Туран Товуз" - "Сабах"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Ниджат Исмаиллы
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов
Товузский городской стадион. 18:00
4 декабря
«Габала» – «Карабах»
Судьи: Рауф Джабаров, Рахман Имами, Карим Зейналов, Раван Хамзазаде
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Габалинский городской стадион. 16:00
«Кяпаз» - «Имишли»
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Джамиль Гулиев, Зограб Аббасов, Руслан Гулиев
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Намик Гусейнов
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Товузский городской стадион. 16:00
«Нефтчи» — «Дифаи»
Судьи: Эльвин Байрамов, Парвин Талыбов, Гульнура Акбарзаде, Намиг Бакиров
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
«Нефтчи Арена». 18:00
«Зиря» - «Шамахы»
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Джавид Джалилов
VAR: Фарид Гаджиев
AVAR: Вусал Мамедов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Стадион Зиря СК. 19:00
«Сумгаит» - МОИК
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Асиман Азизли, Теймур Теймуров, Кямран Алиев
Судья-инспектор: Гулага Джабаров
Стадион имени Мехти Гусейнзаде. 19:00
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